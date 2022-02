Belpietro, l'uomo baciato dal successo: ritratto del fondatore de La Verità

Chi è Maurizio Belpietro: gli albori della carriera, l'incontro con Feltri, i primi giornali diretti e la nascita de "La Verità". Il ritratto

Il successo non bacia tutti. Ma Maurizio Belpietro sì. Dagli albori della fortunata carriera, partendo da “Bresciaoggi” non più che diciottenne, all’ingresso ne “L’Indipendente”, passando alla direzione del “Tempo” nel 1996. Ma questo è solo un semplice assaggio di ciò che il giornalista, direttore ed editore Maurizio Belpietro è riuscito a fare nella sua scalata verso il successo.

Chi è Maurizio Belpietro, l'inizio della carriera da giornalista

Classe 1958, Maurizio Belpietro nasce a Castenedolo, in provincia di Brescia. Già da ragazzino, nel 1975, entra a far parte della redazione di “Brescia Oggi”. Successivamente, formatosi nell’ambiente giornalistico, dopo qualche anno contribuì, insieme a Cristiano Gatti, alla nascita di “Bergamoggi”. In seguito, approda nel ruolo di caporedattore del settimanale milanese “L'Europeo”. Lì, fa la sua conoscenza con il collega e all’epoca direttore Vittorio Feltri. Belpietro rimane a “L’Europeo” per qualche anno, per poi prendere la poltrona di vicedirettore de “L'Indipendente”, settimanale fondato da un gruppo di imprenditori (tra cui Moratti e Falk) riuniti da Guido Roberto Vitale di Banca Euromobiliare. Nel 1994 segue Feltri a “Il Giornale” ricoprendo il ruolo di vicedirettore.

Il Tempo, la prima esperienza da direttore di Maurizio Belpietro

Nel 1996 ha la sua prima esperienza da direttore e sbarca sul quotidiano romano “Il Tempo”, fondato 50 anni prima dal giornalista e politico Renato Angiolillo. Ma Belpietro rientra a Milano già l'anno dopo, prima come vicedirettore de “Il Quotidiano nazionale”, poi come direttore operativo a “Il Giornale”, al fianco di Mario Cervi. Successivamente, il 20 novembre del 2000, assume la direzione responsabile del quotidiano, che guida fino al settembre 2007. In seguito, dall'11 ottobre 2007, entra nel team del settimanale “Panorama” come direttore. Il 13 agosto 2009, Maurizio Belpietro supera il maestro e sostituisce Vittorio Feltri alla direzione del quotidiano milanese “Libero”, prendendo il posto del direttore provvisorio Gianluigi Paragone.