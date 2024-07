Biden è una "macchina da gaffe": tutte le figuracce del Presidente USA

Joe Biden non è nuovo a figuracce e gaffe clamorose: ecco alcune delle più memorabili

In tempi non sospetti Joe Biden si era definito una "gaffe machine" ed effettivamente con il passare del tempo questa definizione è sembrata piuttosto calzante. Ben prima del disastroso dibattito televisivo con Donald Trump, il Presidente degli Stati Uniti si è reso protagonista di una serie di brutte figure in cui si è mostrato deisamente confuso e nel pallone, tanto da minare la sua credibilità come numero uno della nazione.

L'ultima gaffe in ordine di tempo riguarda la sua vice Kamala Harris, che è stata confusa con Trump. In altre occasioni, invece, sembrava non ricordare chi fosse. Impossibile poi dimenticare quando, sempre riferendosi alla Harris, disse di essere "la prima donna nera vicepresidente".

E' anche capitato che Biden con la sua poca "lucidità" mettesse a rischio gli equilibri internazionali, come quando definì "un dittatore" il presidente cinese Xi Jinping. Biden poi scambiò il presidente egiziano Al Sisi con il collega messicano, Emmanuel Macron con Francois Mitterand e Helmut Kohl con Angela Markel. Qualche mese prima sulla guerra in Ucraina aveva invece dichiarato: "Putin sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq, sta perdendo la guerra in casa".

Altre volte, invece, si è visto in modo piuttosto evidente l'effetto dell'età su Joe Biden, che compirà 82 anni il prossimo novembre. Celebre il video in cui mentre legge il gobbo per sbaglio pronuncia la parola "pausa" o "ripetere frase". Biden arrivò anche a definire il sistema elettorale americano il più fraudolento al mondo.