Biden confonde la Harris con Trump ma non molla: "Farò un test neurologico"

Usa, Biden continua a fare gaffe ma non arretra. Trump ironizza sui social

Joe Biden non ha nessuna intenzione di ritirarsi dalla corsa per il bis alla Casa Bianca, l'attesa conferenza stampa di chiusura del vertice della Nato a Washington ha fatto emergere i soliti problemi legati all'avanzare dell'età del presidente degli Usa. Biden ha chiamato Trump la sua vice Kamala Harris e ha confuso Putin con Zelensky, ma nonostante queste ennesime gaffe non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro. "Sono qui per finire il lavoro - ha detto Biden in conferenza stampa - sono certo di poter battere Trump una seconda volta. Almeno altri cinque presidenti prima di me avevano numeri più bassi di quelli che ho ora", ha detto Biden riferendosi ai sondaggi per le presidenziali che lo indicano in svantaggio contro Trump. Biden si è soffermato anche sulla sua vice Harris, indicata come la possibile sostituta in caso di un suo passo indietro. Il numero uno della Casa Bianca considera la sua vice una "capace di essere presidente fin dal primissimo momento".

Rispondendo a una domanda sul fatto se ritenesse pronta Kamala Harris, Biden l’ha lodata con decisione per il suo lavoro in "difesa del corpo delle donne" e per il suo "passato incredibile da procuratrice". Poi è tornato sul dibattito in tv con Trump. "Ho fatto un stupido errore durante il dibattito, ma per me sono stati orari massacranti, mentre Trump giocava a golf". "Non ho sentito - prosegue Biden alla conferenza alla Nato - alleati dirmi non devi correre, ma devi vincere perché lui (Donald Trump, ndr) può essere un disastro. Io sono la persona più qualificata - ha aggiunto - per garantire che l’Ucraina non cada, e possa avere successo e che la linea europea resti forte".

Poi si è detto pronto ad affrontare esami approfonditi sul suo stato di salute. "Se i miei dottori mi diranno di fare un altro esame neurologico, lo farò". Donald Trump ironizza sulla gaffe del presidente americano Joe Biden durante la conferenza stampa finale del vertice Nato. Biden ha fatto il nome di "Trump" riferendosi alla sua vice Kamala Harris. Sul suo social network Truth Social, l'ex presidente ha scritto: "Buon lavoro Joe! Complimenti!", ironizzando poi sull'errore di Biden.