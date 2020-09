Bit 2021 affida l'ufficio stampa a Flaviana Facchini Relazioni Pubbliche

Bit 2021: Flavia Facchini Relazioni Pubbliche gestirà l'ufficio stampa

Nuove sfide per la Borsa Internazionale del Turismo, nuova agenzia di media relations: BIT 2021 sceglie Flaviana Facchini Relazioni Pubbliche per dare supporto allo staff interno di Fiera Milano nel rafforzare ulteriormente il posizionamento come l’evento di riferimento in Italia per i mercati internazionali.

Forte della sua specializzazione nei settori Travel e Lifestyle, FFRP supporterà l’attuale evoluzione di BIT quale piattaforma di confronto per il settore, raccontando e promuovendo il turismo nella “nuova normalità” secondo criteri di responsabilità, chiarezza, trasparenza, sensibilità alle varie esigenze.

In primo piano per l’edizione 2021 il raccordo tra ufficio stampa e social media. L’apporto di FFRP è orientato ad aumentare la redemption, creando contenuti ad hoc per i diversi target della manifestazione. L’Ufficio Stampa di Fiera MIlano, FFRP e l’Ufficio Social Media lavoreranno in stretta sinergia per incanalare e differenziare la comunicazione dedicata al trade e al consumer.

La comunicazione valorizzerà anche le sei aree tematiche. La nuova area Bit Experience, che promuove le unicità dei territori in chiave esperienziale, si aggiunge a I Love Wedding, Be Tech, Mice Village e BIT 4 Job, oltre alla storica area Leisure, che presenta le destinazioni italiane ed estere e ospiterà la parte convegnistica.

Bit, l'edizione 2021 a fieramilanocity dal 7 al 9 febbraio

BIT è l’unica fiera che in modo innovativo, anche in una dimensione phygital, permette di sviluppare relazioni e business, condividere nuovi saperi, ispirare il cambiamento attraverso la doppia focalizzazione su b2b e b2c.

La 41.a edizione di BIT, la Borsa Internazionale del Turismo organizzata da Fiera Milano, si svolgerà a fieramilanocity dal 7 al 9 febbraio 2021.