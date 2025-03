'Il nuovo Bob Sinclar, Gigi D’Agostino feat Ricchi e Poveri e... così ballerete nel 2025' - Parla il pioniere della musica dance Giacomo Maiolini

'Il nuovo Bob Sinclar, Gigi D’Agostino feat Ricchi e Poveri, Nuzzle... sarà un 2025 a tutta dance' - L'intervista al numero 1 di Time Records

'I miei primi 40 anni' di Time Records sono un capitolo dolcissimo nel libro dei ricordi - con tanto di festa in musica celebrata a dicembre 2024 - ora l'etichetta italiana indipendente (con sede a Brescia) capace di... far ballare il mondo (con 120 milioni di dischi venduti e 7 miliardi di stream) guarda oltre. "Il sogno è nato per la passione maniacale che ho sempre avuto per la musica dance di fine anni ’70 inizio anni ’80", racconta ad Affaritaliani.it Giacomo Maiolini, fondatore dell'azienda e tra i grandi del panorama discografici internazionale.

Un flash sul passato: il momento più eccitante? "Forse è stato O-ZONE con Dragostea Din Tei ed il relativo album, 15 milioni di cd singoli venduti e 5 milioni di cd album".

Il presente? Tra i fiori all'occhiello di Time Records c'è senza dubbio un'icona del calibro di Bon Sinclar: "Da un rapporto di lavoro è nato un rapporto di amicizia"

Maiolini e il futuro della sua etichetta: "Uno degli obiettivi di Time è quello di essere attenti ai giovani dj emergenti con capacità e qualità". Cosa bolle in pentola? "Avremo Gigi D’Agostino x Molella x Ricchi & Poveri - Sarà Perché Ti Amo e poi..."

L'intervista al numero uno di Time Records, Giacomo Maiolini

Come nacque il sogno di fondare un'etichetta indipendente come Time Records lanciando una sfida non scontata né semplice sul mercato musicale?

"Il sogno è nato per la passione maniacale che ho sempre avuto per la musica dance di fine anni ’70 inizio anni ’80. Tutto era mosso da questa, andavo in discoteca solo per ascoltare la musica e con un taccuino ogni volta che c’era un disco che mi piaceva andavo dal dj a chiedere il titolo e lo annotavo. Una sorta di playlist preistorica"

Da lì poi...

"Grazie a degli incontri, ho iniziato a produrre i primi dischi. Sulla scia dell’entusiasmo, nel ’84, ho fondato Time Records perché volevo che i dischi da me prodotti uscissero con un mio marchio. Un giorno guardando un orologio appeso ho deciso di chiamare l’etichetta Time Records. Solo oggi, grazie a un mio caro amico di Roma, mi sono reso conto che tutto è legato al tempo. La strada che era tracciata infatti presupponeva un lavoro in banca: la sveglia, quel giorno, non l’ho sentita e non sono andato al colloquio"

Il momento più bello dal punto di vista professionale?

"Spero che il momento più bello debba ancora arrivare"

Qual è il successo musicale più importante in questi 40 anni?

"I successi importanti sono stati tanti, altrimenti non potrei essere il produttore musicale italiano che ha venduto più dischi al mondo. Forse il più eccitante è stato O-ZONE con Dragostea Din Tei ed il relativo album, 15 milioni di cd singoli venduti e 5 milioni di cd album"

Time Records ha legato il suo nome a diverse star del panorama musicale. Ci racconti come nacque la collaborazione con Bob Sinclair e come sta proseguendo il vostro rapporto negli anni?

"Bob Sinclar ha scelto noi, sapeva il tipo di approccio, di lavoro e conoscenza che avevamo. Da un rapporto di lavoro è nato un rapporto di amicizia anche se non ci sentiamo e vediamo quotidianamente. È la qualità del rapporto, non la quantità del tempo che ci si dedica"

Una delle tue ultime scommesse è stata T'amo, t'amo, t'amo di Spagna....

"Un disco che è nato dai social e che mi faceva impazzire. Una volta scoperto chi fosse il manager di NUZZLE, Andrea Pellizzari, a cui mi lega una conoscenza trentennale: l’ho chiamato e l’ho convinto che noi eravamo la casa discografica giusta. Da lì poi è nata l’operazione vincente coinvolgendo Ivana Spagna"



Le star internazionali con cui sei più orgoglioso di aver lavorato...

"Bob è tra queste, rispetto reciproco in quanto ci stimiamo e riconosciamo ognuno nei confronti dell’altro la conoscenza e la reciproca professionalità. Anche con Gigi D’Agostino è così, anche se in maniera diversa"

Time Record guarda al futuro, quali sono le nuove frontiere musicali che state esplorando?

"Noi dopo aver vissuto tutti i cambiamenti della discografia siamo sempre molto attenti. In ogni caso dobbiamo sempre partire, al di là della tipologia di sfruttamento, dalla materia prima che nel nostro mondo si chiama musica di qualità"

C'è ancora spazio - e quale - nel mondo della grandi etichette discografiche per una casa indipendente?

"Noi siamo la prova vivente di questo. Sfortunatamente siamo rimasti in pochi a livello mondiale"

Che impatto avrà nel lungo periodo l'intelligenza artificiale sulla musica dei prossimi anni?

"Un argomento molto discusso. Sinceramente sono contrario all’utilizzo della musica AI in quanto va a svantaggio della creatività"

Oggi i giovani vivono il trap come la 'loro' musica. Un genere musicale e un cantante emergente su cui scommetteresti nei prossimi anni?

"Rivolta a me è una domanda sbagliata… ahahah. Io ho sempre fatto ciò che mi piace e in questo non annovero la musica trap. Penso di avere un gusto internazionale e la musica trap non lo è"

Progetti e obiettivi di Time Records...

"Uno degli obiettivi di Time è quello di essere attenti ai giovani dj emergenti con capacità e qualità. In questa ottica avremo in uscita un disco con NUZZLE (T’AMO T’AMO T’AMO) e Jack Sani (Ornella Vanoni - Sant'Allegria) e Nada - Amore Disperato. Poi avremo Gigi D’Agostino x Molella x Ricchi & Poveri - Sarà Perché Ti Amo...."

E poi?

"Avremo il nuovo Bob Sinclar, di Molella, di Jack Sani e Tallisker (nostra giovane artista francese), e poi un progetto legato a una band pugliese #1 Terraross con un dj internazionale. E a seguire molto altro… Time After Time come una famosa canzone di Cyndi Lauper"

I successi musicali di Giacomo Maiolini

Grazie alla sua capacità di individuare e valorizzare talenti, ha portato la musica italiana ed europea a livelli globali, aprendo le porte a mercati come quello giapponese con il fenomeno Eurobeat, con oltre 30 milioni di album venduti e 5 Grammy Awards. I suoi successi includono hit senza tempo come “Open Your Mind” degli U.S.U.R.A, “Don’t Stop” e “Boom Boom Boom” dei The Outhere Brothers, “Feel it” di The Tamperer feat. Maya, “You See the Trouble with Me” di Black Legend, “Dragostea Din Tei” degli O-Zone, “Destination Calabria” di Alex Gaudino, “In My Mind” di Dynoro e Gigi D’Agostino e “Nevermind” di Dennis Lloyd, che entrambi hanno superato un miliardo di streaming su Spotify.

Giacomo Maiolini - Ufficio Stampa



Con 120 milioni di dischi venduti e 7 miliardi di stream Time Records è l’etichetta italiana indipendente che ha venduto più dischi nel mondo. Oggi, Time Records è la casa di artisti come Bob Sinclar, Deejay Time e Gigi D’Agostino e reduce di successi come le ultime due hit internazionali “T’AMO T’AMO T’AMO” con Ivana Spagna e NUZZLE e la nuova versione di “Amici Per Sempre” dei Pooh, The Cube Guys.

Pioniere della musica, visioni e intuizioni... Albertino e Gigi D'Agostino raccontano il numero uno 1 di Tme Records, Giacomo Maiolini

Giacomo Maiolini "è stato un pioniere. La sua capacità di vedere oltre il presente lo ha reso un innovatore, capace di trasformare idee visionarie in successi mondiali," ha detto Albertino, storica voce di Radio Deejay e amico di lunga data.

“Giacomo con le sue visioni, intuizioni, creazioni… Non solo ha realizzato tantissimi grandi successi… ha realizzato sogni per molti… è pazzesco… Quando penso a Giacomo penso ad una persona pazzesca! Giacomo è tanto…”, le parole di Gigi D'Agostino.