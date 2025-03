"Occhi di uragano, la nostra canzone d'amore scritta a Pechino Express 2025" - Gianluca 'Scintilla' Fubelli e Federica Cambia ad Affaritaliani.it

Pechino Express 2025, se ci fosse l'occasione... lo rifareste?

Federica Cambia e Gianluca Fubelli in coro: "Sì"

Gianluca Fubelli. "Immediatamente"

Federica Cambia. "Adesso"

Gianluca Fubelli. "E questa è proprio la cosa più brutta di Pechino... che non si può rifarlo. A meno che non si inventino uno 'star event' con quelli che hanno già partecipato"

Federica Cambia. "Lui lo vorrebbe rifare con un'altra persona... E anche io (ridono, ndr)"

Gianluca Fubelli. "No, no. Cambierei solo un po' l'alimentazione, però tutto il resto è perfetto..."

Federica Cambia. "Eh, il trattamento pranzo e cena..."

Come mai lo rifareste?

Gianluca Fubelli. "Perché è un'immersione di emozioni. Ti ci butti e sei dentro fino alla fine: dai giochi alle interazioni"

Federica Cambia. "E' un luna park altissimo di emozioni, in ogni frequenza. Ti emozioni, ti viene da piangere. Io mi ero ripromessa di non farlo e invece lo abbiamo fatto tutti e due"

Gianluca Fubelli. "Poi, fisicamente ti scopri..."

Federica Cambia. "Ti fa venire un'energia incredibile. Hai paura, non sapendo a che punto sono gli altri, ti viene da spingere, ha quella cosa un po' bambina, di ritornare ad avere quella carica..."

Gianluca Fubelli. "Non senti la stanchezza. Non ci fai caso, io a volte sono più stanco quando sono a casa"

Federica Cambia. "Io leverei 'a volte'... (ridono, ndr). Infatti ho scoperto un uomo nuovo..."

Gianluca Fubelli. "Che non vedrai mai più"

Federica Cambia. "Ma come?"

Gianluca Fubelli. "Se guardi le puntate sì"

Federica Cambia. "Ho scritto una canzone su di lui durante Pechino Express (titolo, “Occhi di Uragano”, ndr)"

Gli hai addirittura scritto un brano?

Federica Cambia. "Sì, nella mia testa, ed esce in questi giorni. Con questo fatto che abbiamo vissuto così tanto, 'appiccicati', ho visto una parte inedita di Gianluca che mi ha travolta"

Dunque gli hai dedicato una canzone d'amore?

Federica Cambia. "E' un brindisi all'amore"

Gianluca Fubelli. "Eh sì, è bella... bella carica"

Federica Cambia. "E' piena di tutta quell'energia di cui ti parlavamo prima"



Quindi state facendo le prove generali per Sanremo 2026, da Pechino Express al Festival è un attimo...

Federica Cambia. "Stiamo facendo le prove generali di una cosa che abbiamo anche scritto lì insieme, perché - immaginati questa cosa delle risate che abbiamo fatto nel viaggio - abbiamo scoperto che il nostro approccio alla vita anche lì è sempre quello. E' facile qui Occidente, nella vita quotidiana, con le comodità, ma anche lì portavamo tutto sull'ironia. E alla fine ci siamo trovati con una piece teatrale scritta per strada"

Gianluca Fubelli. "Ci sono anche state delle volte dove eravamo distrutti, con lo zaino in spalla, incrociavamo qualcuno? Battuta. Dovevamo farli ridere"

Federica Cambia. "E battute diverse, perché la dinamica uomo/donna si è presentata anche lì. Vedevamo davvero le differenze e questa cosa ci ha ispirato a molte risate"

Il momento più divertente?

"Ce ne sono tanti", rispondono in coro.

Federica Cambia. "Io mi ricordo proprio il primo passaggio che abbiamo avuto. Correvamo come dei pazzi, eravamo su una specie di carretto, che loro costruiscono un po'... artigianalmente"

Gianluca Fubelli. "Non so se sono a norma (sorridono, ndr)"

Federica Cambia. "E questa cosa di correre, di aver superato qualcuno - poi magari ci hanno anche superati loro - però questa enfasi, ci ha divertito tantissimo. Cantavamo, urlavamo.... Due bambini"

La canzone del vostro Pechino Express. A parte quella che Federica ha scritto per Gianluca?

Federica Cambia. "La voglia e la pazzia di Ornella Vanoni"

La coppia con cui avete legato di più e quella con cui invece avete fatto un pochino più di fatica.

Federica Cambia. "Posto che lì, vivendo un po come dei sopravvissuti, una cosa fortissima, per forza leghi con tutti. Sei un complice con le altre coppie. E' chiaro che poi c'è un'empatia personale..."

Gianluca Fubelli. "Più che le coppie, ci sono dei singoli all'interno coppie. Uno dei Magici ad esempio"

Federica Cambia. "Ma anche con i 'Primi Ballerini" (Virna Toppi e Nicola Del Freo, ndr)"

Gianluca Fubelli. "Sì, con loro tanto. Ci siamo promessi di rivederci anche in teatro"

Federica Cambia. "Poi anche loro hanno una bimba, perciò ci siamo trovati, anche nel raccontarci"

Gianluca Fubelli. "Ci stiamo scambiando gli spettacoli, loro vengono a vedere noi e viceversa"





Gianluca 'Scintilla' Fubelli e Federica Cambia intervista Spettacolari di Pechino Express 2025, la video intervista ad Affaritaliani.it

Chi sono Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Cambia, gli Spettacolari di Pechino Express 2025

Scintilla inizia la sua carriera di comico e attore a soli 20 anni, testando il suo innato talento da intrattenitore e mattatore sui palchi di numerosi villaggi turistici. Fino al 2013 è stato membro de “I turbolenti”, gruppo di attori con i quali ha preso parte ai più importanti programmi comici della TV italiana. Celebre è soprattutto l’esperienza fatta in Colorado, che Scintilla, dal 2017, ha anche condotto affiancando Paolo Ruffini, Federica Nargi e Belen Rodriguez. Contemporaneamente è stato anche impegnato in alcune tournée che hanno fatto tappa nei più famosi teatri di tutta Italia, ha scritto due libri ed è apparso al cinema in film comici.





Federica Camba, in arte La Camba, è una cantautrice, compositrice e produttrice discografica italiana con all’attivo più di 10 milioni di copie vendute delle sue canzoni. Nella sua carriera ha scritto brani per sé e per i più importanti artisti della scena italiana; sono innumerevoli le collaborazioni e le certificazioni d’oro e di platino conquistate. La sua consacrazione avviene nel 2000 quando due sue canzoni vengono inserite nell’album “Tra te e il mare” di Laura Pausini; a seguire, nel 2005 è in tour con Gianni Morandi in qualità di cantante e di attrice (e insieme hanno anche vinto il Premio Lunezia per la canzone “Grazie a tutti”). Ha scritto e prodotto hit per Alessandra Amoroso, Emma, Annalisa, Elodie e tanti altri. Ha pubblicato due dischi: “Magari oppure no”, premiata ai Wind Music Awards all’Arena di Verona, e “Buonanotte sognatori”. I due, sposati dal 2023, si dilettano in sketch comici sui social e hanno una figlia di nome Nina.

Federica Camba e “Occhi di Uragano”, la canzone scritta per Gianluca Fubelli (Scintilla)

E' uscito in queste ore “Occhi di Uragano” il nuovo singolo de La Camba, nome d’arte della cantautrice di successo Federica Camba. La canzone gira nelle radio e nei digital store e prossimamente sarà accompagnata da un videoclip diretto da Luca Oldani, visibile sul canale Youtube La Camba Official. Il nuovo singolo anticipa l’album di inediti che Federica sta attualmente preparando in studio e che vedrà la luce dopo l’estate. Da maggio, l’artista porterà il suo repertorio in tour (il calendario delle date verrà reso noto a breve). “Occhi di Uragano” (La Niña Music) è stato scritto da Federica (che ne ha curato anche la produzione e l’arrangiamento) durante le riprese di Pechino Express, lo show Sky Original prodotto da Banijay appena partito in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, nel quale La Camba è protagonista con il compagno Gianluca “Scintilla” Fubelli, insieme sono la coppia Gli #Spettacolari. Sempre insieme, i due artisti saranno nei teatri con un loro spettacolo durante l’autunno.

Pechino Express 2025, le coppie in gara

MEDAGLIATI Jury Chechi e Antonio Rossi

COMPLICI Dolcenera e Gigi Campanile

CINEASTI Nathalie Guetta e Vito Bucci

ESTETICI Giulio Berruti e Nicolò Maltese

SORELLE Samanta e Debora Togni

PRIMI BALLERINI Virna Toppi e Nicola Del Freo

SPETTACOLARI Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba

MAGICI Jey e Checco Lillo

ATLANTICHE Ivana Mrázová e Giaele De Donà

Conduce: Costantino Della Gherardesca

Inviato speciale: Fru

Pechino Express 2025, quando va in onda e dove vederlo

L’avventura di questa edizione di “Pechino Express” – al via da giovedì 6 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Pechino Express 2025, il percorso

“Pechino Express” esplorerà l’Asia meridionale, per un tragitto lungo 6mila chilometri che partirà nelle isole dell’arcipelago delle Filippine per poi spostarsi verso ovest, dapprima in Thailandia, quindi in Nepal. Il viaggio “Fino al tetto del mondo” si svilupperà letteralmente in altezza: la prima tappa scatterà in riva all’oceano, nelle acque cristalline dell’isola di Palawan nelle Filippine; da qui i viaggiatori si sposteranno negli altopiani misteriosi e nelle giungle imprevedibili nel nord della Thailandia; per poi arrivare in Nepal, Paese piccolo ma dalla storia millenaria che si snoda nella catena montuosa dell’Himalaya, tanto da ospitare 8 delle 10 montagne più alte del mondo, in primis “sua maestà” l’Everest con i suoi 8848 metri di altezza. Quella di quest’anno sarà una delle rotte più sorprendenti di sempre: le coppie in gara hanno dovuto adattarsi a panorami, culture e storie lontane e in continuo cambiamento, ma soprattutto a condizioni climatiche che muteranno in maniera assai decisa tra un Paese e l’altro. Superando prove e insidie, sempre in corsa chilometro dopo chilometro, in ciascuna delle 10 puntate le coppie raggiungeranno il traguardo con la bandiera di “Pechino Express”, e tappa dopo tappa le più tenaci arriveranno alla finalissima.