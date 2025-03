'Belen uscita di seno a Only Fun e non ce ne siamo accorti' - I PanPers a tutto campo su Affaritaliani.it

La quinta edizione di Only Fun è già partita. Quali sorprese tenete in serbo per il proseguimento della stagione?

Andrea Pisani. 'Un livello come quello delle prime puntate. Perché sai, uno pensa 'Hanno tenuto il meglio nelle prime'. Invece no..."

Luca Peracino. "Secondo me il livello è ancora più alto nelle prossime puntate..."

Andrea Pisani. "Ci sembra un'edizione incredibile, però ne parleremo a fine corsa, perché adesso diciamo che sarebbe sarebbe rischioso. Ci aspettiamo tante carrambate. La prima puntata abbiamo già avuto Alessandro Siani. Ora arriveranno anche Ale e Franz, Giacobazzi Paolo Cevoli..."

Luca Peracino. "Diciamo che ci possiamo aspettare il solito a noi Only Fun, però... dopato"

Andrea Pisani. "Dovranno farci il test antidoping a fine edizione, perché avremo anche 'Belve', 'C'è posta per te. Occhio, ve li dosiamo piano..."

Tra gli ospiti che avreste voluto c'è un sogno che avreste voluto portare...

Andrea Pisani. "Come siamo con linguaggio? Posso dire 'quel caro bast...' di Angelo Pintus? Lo posso dire?"

Perché non viene?

Andrea Pisani. "Perché è pigro, è pigro. E' pigro!"

Luca Peracino. "E poi vorremmo Max Angioni"

Andrea Pisani. "Abbiamo l'assistente di studio che ci assomiglia. Sì, Max Angioni e Angelo Pintus. Il prossimo anno l'obiettivo è portarli"

Voi due in queste cinque edizioni in cosa siete cresciuti, migliorati, cambiati...

Andrea Pisani. "Penso che il conduttore sia allo stesso tempo un lavoro difficilissimo, ma semplicissimo. il massimo che tu puoi ottenere è quello di non fare danni. Non è che viene chiesta la... rovesciata sotto l'incrocio. Il conduttore deve essere semplicemente bravo, funzionale, simpatico. E' tutta una questione di mood. Quando ti trovi a tuo agio, sei il padrone di casa... Di solito, quando non ci si accorge del conduttore è perché è bravissimo. Altrimenti sta facendo qualcosa di sbagliato. Il conduttore deve essere solo un vigile. Poi, certo, in un programma comico se ogni tanto ti tira fuori una chicca è meglio. In questo siamo sicuramente migliorati, siamo diventati padroni di casa, cosa che all'inizio cercavamo di farlo magari, ma con un po di di ruggine. Eravamo un po' da oliare e adesso mi sento oliato. Guardando i suoi capelli poi... (indica Luca, ndr)"

Luca Peracino. "A proposito dei capelli me ne sono iniziati a spuntare alcuni bianchi. Stiamo andando verso gli 'anta'..."

Andrea Pisani. "Io i capelli li perdo. Ma li sto recuperando, con una cura magica. Per ora non Turchia... Malelingue. Cioè ci sono andato, ma in viaggio. Sono stato a Istanbul (ridono, ndr")

I PanPers fuori da Only Fan. C'è un programma in cui vi vedreste al di fuori del della vostra comfort zone di un programma comico?

Luca Peracino. "Beh una sfida che cerchiamo, potrebbe essere interessante, è quella di un programma nostro. Ma è molto embrionale.."

Andrea Pisani. "Anche programmi in cui ci si diverte, game show"

Luca Peracino. "Giochi senza frontiere"

Andrea Pisani. "Se no non vedo cose che mi ispirano"

Luca Peracino. "Altrimenti Superquark..."

Luca vuoi fare concorrenza ad Alberto Angela?

"Non mi permetterei mai..."



I Panpers - Luca Peracino e Andrea Pisani I Panpers - Luca Peracino e Andrea Pisani



Siete una coppia comica però vi dividerete uno dei due sarà protagonista a LOL - Chi ride è fuori

Andrea Pisani. "Sì io"

Luca Peracino. "Negli anni delle cose separate le abbiamo fatte. E' anche fisiologico però dai non siamo in rottura (ride, ndr)"

Andrea Pisani. "No, in realtà sono già più di dieci anni che abbiamo fatto delle cose singole. Anche perché, la comicità nel nostro caso, ha un sacco di sfaccettature, che non per forza si traducono in una cosa di coppia. Ovviamente per tante cose la coppia comica è una forza, per altre un limite. Io ad esempio ho iniziato anche a fare delle cose con la mia compagna - che fa il mio stesso lavoro - e da quando stiamo insieme sono per forza nate delle dinamiche di coppia che sarebbero state impensabili tra me e Luca"

Luca Peracino. Poi al massimo io faccio coppia con Alberto Angela (ridono, ndr)"

Da Elettra Lamborghini a Belén come è stato il passaggio?

Andrea Pisani. "Eh ci siamo dovuti accontentare tutti"

(ridono, ndr)

Luca Peracino. "Sono due mondi diversi però ci siamo trovati bene"

Le differenze?

Andrea Pisani. "Ci sono differenze evidenti. Di esperienza, ma di anche di scelte di scelte, di storico... Noi secondo me siamo sempre 'noi stessi'. Ci siamo semplicemente accordati, ma l'abbiamo fatto con semplicità, perché sono Elettra e Belen persone con cui si lavora in maniera molto empatica. Entrambe 'alla mano'. Si può parlare di dinamiche comiche, ci si può venire incontro... Sono tranquille, cosa che non è scontata. Quindi per noi è stato solo un piccolo un piccolo 'cambio di linguaggio', ma niente di che. Ci trovavamo bene prima e ci troviamo bene adesso. E' sempre un bel gruppo di lavoro"

Un episodio divertente con Belén in questa edizione di Only Fun, magari nel backstage, dietro le quinte...

Andrea Pisani. "Purtroppo è fuori edizione, chiederei al direttore di rete di metterlo nell'edizione..."

Cioè?

Luca Peracino. "Praticamente Belen ha ballato all'inizio, il suo decoltée..."

Andrea Pisani... "e... sono uscite..."

Luca Peracino. "Ma noi non ce ne siamo accorti"

Andrea Pisani. "Gli unici due, che guardavano il pubblico eravamo noi. E potevamo fare tutta la puntata così. Invece no, una signora ci ha tenuto a dire 'Belén ti sono uscite'... E' andata così"

Un aggettivo per Belén?

Luca Peracino. "Belén"

Andrea Pisani. "E' diventata un termine di paragone in questo paese. E aggiugo imprevedibile"

Luca Peracino. "Stupenda"

Andrea Pisani. "Era meglio Belen"

L'avete sentita invece Elettra Lamborghini?

Andrea Pisani. "Sì, ci siamo sentiti anche prima di Sanremo, dove ci siamo fatti fatti l'in bocca al lupo' a vicenda. Siamo in ottimi rapporti, è sempre molto carina. L'ho trovata molto brava a Sanremo e secondo me le è servita molto l'esperienza che ha fatto con noi..."

Luca Peracino. "Nel senso dell'esperienza in programma comico"

Andrea Pisani. "L'ha fatta sciogliere molto. Sul palco più difficile di d'Italia era molto sciolta. Come ti dicevo prima, è l'unica cosa che deve avere quel ruolo lì 'Sentirsi a casa'. Devo dire che l'ho vista bene".

Elettra, Belén, se doveste scegliere una terza persona con voi sul palco..

Luca Peracino. "Alberto Angela" (ridono, ndr)

A parte Alberto Angela. Restiamo su donne dello spettacolo o showgirl possibili...

Andrea Pisani. "Virginia Raffaele tra i sogni possibili. Perché se dico Emma Stone o Margot Robbie..."

Luca Peracino. "Anche Michelle Hunziker"



Ph - Angelo Redaelli Ph - Angelo Redaelli

Non solo Only Fun. Portate a teatro ' Bodyscemi', un vostro spettacolo in questi giorni...

Andrea Pisani. "Al Manzoni di Milano, il 10 marzo. E' lo spettacolo che definifiamo della maturità, ma non come maturità definitiva. Diciamo di... inizio maturazione. Perché arriviamo da quattro show dove credo siamo sempre stati noi, quindi molto 'leggeri', ma anche 'demenziali' senza pretese. Invece adesso, visto che iniziamo 'ad avere una certa' - se no pensano sempre che siamo quelli di vent'anni fa, simpaticini di YouTube - se dobbiamo fare uno scarto, allora è anche nei contenuti. Abbiamo deciso di compierlo con questo spettacolo, che ci sta dando soddisfazioni"

Luca Peracino. "E' uno spettacolo in cui abbiamo scelto di dire qualcosa"

Il messaggio qual è?

Andrea Pisani. "Analizziamo tante dinamiche attuali. Partiamo dal fatto che noi, in quanto personaggi pubblici, non siamo più liberi proprio di dire qualsiasi cosa, perché si rischiano delle conseguenze inaspettate. Mentre prima, una cosa magari facevano un 'rumorino', ma poi finiva subito, invece ora abbiamo visto come delle carriere sono state rovinate per dei casi plateali. E' un rischio, quindi adesso prima di dire una cosa devi comunque pensarci. Partiamo da questo, per poi in realtà analizzare il mondo che si sta evolvendo - sia dal punto di vista del linguaggio che sulle conseguenze empiriche e concrete di una coscienza che si attiva".

Il tutto da un punto di vista comico...

Andrea Pisani. "Raccontiamo del cambiamento climatico, le guerre nucleari, la siccità, il dover iniziare a mangiare gli insetti: è un racconto con una base di informazione, ma sempre da un lato di comicità, perchè se no lo spettacolo sarebbe 'due palle incredibili'. Però ci sono spunti di riflessione, che non ti spoilero, altrimenti non vieni..."

E non solo.... Guarda la video intervista dei PanPers ad Affaritaliani.it

