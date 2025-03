Pechino Express 2025, Giaele De Donà e Ivana Mrázová: "Che cazzimma che ha" "Mi mancavano doccia e anche..." - Intervista doppia

Pechino Express, Giaele De Donà e Ivana Mrázová: "Che cazzimma che ha" "Mi mancavano doccia e..." - Intervista doppia

Pechino Express 2025 partiamo dal... fondo: lo rifareste?

Giaele De Donà. Quando è iniziato mi dicevo... 'Cosa sto facendo?'. Ora che sono tornata ed è passato del tempo... 'Sì assolutamente, lo rifarei'"

Ivana Mrázová. "Secondo me Pechino è bella perché è un'esperienza che si vive una volta sola. Riviverlo non sarebbe lo stesso. Bello, intenso, faticosissimo. Dunque una volta. Ma è la cosa più bella che io abbia mai fatto - a parte Sanremo - in televisione"

Cosa avete scoperto l'una dell'altra?

Giaele De Donà. "Non l'avrei mai detto, ma Ivana ha molta 'cazzimma'. Quando vuole è una che tira fuori il carattere. Sembra tutta buonina, un angioletto, ma in verità quando si deve arrabbiare... si arrabbia..."

Ivana Mrázová. "... Parecchio (ride, ndr). E' anche il gioco che ti porta magari a un po' di 'disperazione', quindi esce un altro lato del carattere. A me invece di Giaele mi ha sorpreso come si è adattata al gioco. Non lo avrei mai detto che fosse così brava. Complimenti"

Il viaggio fra di voi è andata bene, ma se aveste dovuto scegliere un'altra persona, fuori da questo cast, da portare a Pechino Express su chi avreste puntato?

Giaele De Donà. "L'unica persona sarebbe stato mio fratello, perché è la persona più importante della mia vita e siamo molto legati"

Ivana Mrázová. "Mia sorella, è la mia migliore amica. E poì è... bella sportiva"

Tre oggetti che vi sono proprio mancati nell'esperienza a Pechino Express 2025?

Giaele De Donà. "La carta di credito vale?", ci domanda scoppiando in una risata, "Con quella ti compri tutto"

Ivana Mrázová. "Mi sarei portata la doccia, con acqua potabile, che puoi anche aprire la bocca sotto la doccia. Poi letto, materasso e cuscino. E la musica"

Giaele De Donà. "La musica ci è mancata un sacco"

Ivana Mrázová. "Io ho questa abitudine che mi sveglio e metto subito la musica"

Che canzone vi è mancata?

Giaele De Donà. "La so la sua canzone, è sua e del suo fidanzato... ho sentito tanto parlare di lui"

Ivana Mrázová. ".. è You're Mine di Raving George feat. Oscar And The Wolf"

La coppia con cui avete legato di più a Pechino Express?

Giaele De Donà. "Forse ancor prima di partire con gli 'Estetici', Giulio Berruti e Nicolò Maltese'

Ivana Mrázová. "Gli Estetici, i Magici (Jey e Checco Lillo)..."

Di meno?

Giaele De Donà. "Magari Nathalie (Guetta, ndr) ma solo per un fatto di età, generazioni diverse. Forse è la persona con cui ho parlato di meno"

Ivana Mrázová. "Ci siamo viste di meno con lei, perché va a dormire molto presto"

Giaele De Donà. "Ancora prima di partire, in generale, non avevamo parlato tantissimo con lei"

Ivana Mrázová e Giaele De Donà, le 'Atlantiche' di Pechino Express 2025, la video intervista ad Affaritaliani.it

Chi sono Ivana Mrázová e Giaele De Donà, le 'Atlantiche' di Pechino Express 2025

Ivana Mrázová ha 32 anni, è nata a Vimperk, nella regione della Boemia Meridionale, in Repubblica Ceca. Suo padre, scomparso nel 2021, era un ingegnere, mentre sua madre un’ex attrice di teatro. All’età di 15 anni ha lasciato la sua città natale per iniziare la carriera di modella a Milano: dopo aver sfilato per l’haute couture italiana ed europea, è stata scelta come testimonial di diversi brand. Ha fatto il suo esordio in TV come valletta di Gianni Morandi al Festival di Sanremo nel 2012; quindi nel 2017 ha partecipato come concorrente al Grande Fratello VIP classificandosi terza. A seguire, nel 2018 ha affiancato Nicola Savino, Katia Follesa e Cristiano Malgioglio nel programma di Italia 1 90 Special, nel 2020 è stata opinionista e inviata del programma Casa Chi, in onda sulla piattaforma 361 tv.

Giaele De Donà, nata a Vittorio Veneto nel 1998, si è trasferita a Milano giovanissima per lavorare come modella per importanti brand internazionali. Parallelamente ha studiato fashion business all’Accademia del Lusso e si è laureata in Scienze della mediazione linguistica. Dopo alcuni anni a Los Angeles con suo marito, è rientrata in Italia per lanciare la sua prima linea di moda. Nel 2021 ha partecipato al reality Ti Spedisco in Convento su Real Time e ha iniziato a lavorare come influencer di moda e lusso attraverso i suoi canali social; ha partecipato anche al Grande Fratello VIP 7 arrivando fino in finale. Si definisce una cittadina del mondo.

Pechino Express 2025, le coppie in gara

MEDAGLIATI Jury Chechi e Antonio Rossi

COMPLICI Dolcenera e Gigi Campanile

CINEASTI Nathalie Guetta e Vito Bucci

ESTETICI Giulio Berruti e Nicolò Maltese

SORELLE Samanta e Debora Togni

PRIMI BALLERINI Virna Toppi e Nicola Del Freo

SPETTACOLARI Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba

MAGICI Jey e Checco Lillo

ATLANTICHE Ivana Mrázová e Giaele De Donà

Conduce: Costantino Della Gherardesca

Inviato speciale: Fru

Pechino Express 2025, quando va in onda e dove vederlo

L’avventura di questa edizione di “Pechino Express” – al via da giovedì 6 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Pechino Express 2025, il percorso

“Pechino Express” esplorerà l’Asia meridionale, per un tragitto lungo 6mila chilometri che partirà nelle isole dell’arcipelago delle Filippine per poi spostarsi verso ovest, dapprima in Thailandia, quindi in Nepal. Il viaggio “Fino al tetto del mondo” si svilupperà letteralmente in altezza: la prima tappa scatterà in riva all’oceano, nelle acque cristalline dell’isola di Palawan nelle Filippine; da qui i viaggiatori si sposteranno negli altopiani misteriosi e nelle giungle imprevedibili nel nord della Thailandia; per poi arrivare in Nepal, Paese piccolo ma dalla storia millenaria che si snoda nella catena montuosa dell’Himalaya, tanto da ospitare 8 delle 10 montagne più alte del mondo, in primis “sua maestà” l’Everest con i suoi 8848 metri di altezza. Quella di quest’anno sarà una delle rotte più sorprendenti di sempre: le coppie in gara hanno dovuto adattarsi a panorami, culture e storie lontane e in continuo cambiamento, ma soprattutto a condizioni climatiche che muteranno in maniera assai decisa tra un Paese e l’altro. Superando prove e insidie, sempre in corsa chilometro dopo chilometro, in ciascuna delle 10 puntate le coppie raggiungeranno il traguardo con la bandiera di “Pechino Express”, e tappa dopo tappa le più tenaci arriveranno alla finalissima.