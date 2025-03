Antonio Rossi si vendica. "Io russo, ma Jury Chechi ha la fiatella": i medagliati di Pechino Express si confessano ad Affaritaliani.it

Pechino Express 2025... lo rifareste il viaggio?

Antonio Rossi. "Sì, lo rifarei, perché è stata una bella avventura. Lo rifarei ancora con Jury"

Jury Chechi. "Uguale. Devo dire che ero un po' prevenuto, perché non sapevo a cosa andavo incontro, però è stato un avventura molto bella, piacevole, con momenti da ricordare. E se fosse possibile ancora con lui"

Antonio Rossi... "E qualche momento da scordare"

Jury Chechi. "Vero, fa parte del viaggio (sorridono, ndr)".

Cosa vi porterebbe a rifare Pechino Express insieme?

Antonio Rossi. "Perché io con Jury rido sempre, anche senza motivo e questo è già un motivo per cui fare questa un viaggio. Anche solo dall'Italia a Manila ci siamo divertiti un sacco. Quindi credo che sia questa la spinta maggiore. Poi perché, anche come caratteri, ci troviamo. Sappiamo i nostri limiti - i pregi e difetti -quindi assolutamente sì, lui è la persona con cui lo rifarei"

Jury Chechi. "E' proprio così. Antonio è una persona molto divertente, che mi conosce bene e quindi mi sa prendere anche momenti che molte volte ho... odiosi. E lui mi prende il modo giusto. E' un equilibrio che si crea, che rende tutto divertente"

Cos'è che dovete invece dimenticare invece dell'esperienza?

Antonio Rossi. "Lui sicuramente lo dice sempre... dimenticherà che russo. Io devo dimenticare - e qua è più difficile - la fiatella che ha la mattina".

Antonio, ti stai vedicando di Jury (che aveva parlato del suo russare in conferenza stampa)

Antonio Rossi. "Non volevo dirlo però..."

Jury Chechi. "No no, ma ha ragione, perché la sento anche dentro di me la mattina"

Antonio Rossi. "E si sente molto anche fuori Jury.."

(ridono, ndr)

Momento più divertente?

Antonio Rossi. "Tantissimi. Pronti-via, io ho perso le lenti a contatto, sono inciampato... Pensavamo fosse un po' più 'televisivo', che ci aiutassero... Invece ci siamo trovati in mezzo alla giungla senza sapere dove andare a dormire. Nelle difficoltà abbiamo iniziato a ridire"

Se doveste ricordare questo viaggio nella prima immagine che vi viene in mente...

Jury Chechi. "Più cose, difficile trovarne una.."

Antonio Rossi. "Come sempre dici, anche l'alba che ha visto la prima volta"

Jury Chechi. "Bellissimo. E le persone. Anche lì, le abbiamo conosciute subito a Palawan... Delle persone incredibili. Che quel poco che hanno te lo danno. Di un'umanità straordinaria. E questo ha reso molto speciale il viaggio"

La coppia più agguerrita che avete trovato sul vostro cammino

Jury Chechi. "I medagliati"

(Antonio e Jury ridono, ndr)

Non vale...

Antonio Rossi. "Sai che erano tutti agguerriti? Io pensavo anche di trovare coppie più o meno agguerrite... Invece avevano tutti voglia di proseguire questo viaggio. Non tanto, magari per vincere, ma proprio per gustarsi quello che si poteva scoprire. Per la curiosità di vedere altri posti"

Antonio Rossi e Jury Chechi, i 'Medagliat' di Pechino Express 2025, la video intervista ad Affaritaliani.it

Chi sono Antonio Rossi e Jury Checi, i Medagliati di Pechino Express 2025

Jury Chechi è soprannominato “Il signore degli anelli” per le sue imprese come ginnasta: negli anni ‘90 è stato il dominatore assoluto di tale specialità, la medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Atlanta del 1996 è pura leggenda sportiva. A 34 anni, nel 2004, ha vinto la sua seconda medaglia olimpica, conquistando uno splendido bronzo alle Olimpiadi di Atene. Nel 2005 ha pubblicato il suo primo libro, “Semplicemente Jury”, che ripercorre i più grandi successi della sua carriera: oltre alle due medaglie Olimpiche, cinque ori Mondiali, quattro ori Europei, tre ori alle Universiadi e ben sedici medaglie ai giochi del Mediterraneo; il secondo, “Codice Jury”, è stato pubblicato nel 2022 ed è un programma di allenamento calistenico. Gli sono state conferite numerose onorificenze di grandissimo valore, tra le altre una Laurea honoris causa in Scienze Motorie. Dopo il ritiro sportivo, ha anche avviato una carriera televisiva apparendo in qualità di ospite e di conduttore in numerosi programmi sportivi.

Antonio Rossi è un ex canoista italiano, specialista del kayak velocità, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza. Nel suo Palmares si annoverano: cinque medaglie olimpiche, tre ori, un argento e un bronzo, conquistati nelle edizioni delle Olimpiadi di Barcellona ‘92, Atlanta ‘96, Sydney 2000 ed Atene 2004; a Pechino 2008 è stato il portabandiera della spedizione italiana. Dopo il ritiro sportivo ha iniziato ad impegnarsi attivamente in politica, venendo nominato prima Assessore allo Sport della Regione Lombardia e poi Sottosegretario ai Grandi eventi sportivi della medesima Regione. Attualmente collabora nel ruolo di City Operations Manager con Fondazione Milano-Cortina 2026, continuando così la sua carriera nello sport management, iniziata nel 2005 in qualità di membro della Giunta Nazionale del Coni. È sposato dal 1996 con Lucia Micheli, anch’essa campionessa di canoa kayak, da cui ha avuto due figli: Angelica e Riccardo Jury. Hanno entrambi una targa nella Walk Of Fame dello sport italiano, che si snoda tra le vie del Foro Italico a Roma: è un prezioso riconoscimento riservato agli atleti italiani che si sono maggiormente distinti in campo internazionale.

Pechino Express 2025, le coppie in gara

MEDAGLIATI Jury Chechi e Antonio Rossi

COMPLICI Dolcenera e Gigi Campanile

CINEASTI Nathalie Guetta e Vito Bucci

ESTETICI Giulio Berruti e Nicolò Maltese

SORELLE Samanta e Debora Togni

PRIMI BALLERINI Virna Toppi e Nicola Del Freo

SPETTACOLARI Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba

MAGICI Jey e Checco Lillo

ATLANTICHE Ivana Mrázová e Giaele De Donà

Conduce: Costantino Della Gherardesca

Inviato speciale: Fru

Pechino Express 2025, quando va in onda e dove vederlo

L’avventura di questa edizione di “Pechino Express” – al via da giovedì 6 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Pechino Express 2025, il percorso

“Pechino Express” esplorerà l’Asia meridionale, per un tragitto lungo 6mila chilometri che partirà nelle isole dell’arcipelago delle Filippine per poi spostarsi verso ovest, dapprima in Thailandia, quindi in Nepal. Il viaggio “Fino al tetto del mondo” si svilupperà letteralmente in altezza: la prima tappa scatterà in riva all’oceano, nelle acque cristalline dell’isola di Palawan nelle Filippine; da qui i viaggiatori si sposteranno negli altopiani misteriosi e nelle giungle imprevedibili nel nord della Thailandia; per poi arrivare in Nepal, Paese piccolo ma dalla storia millenaria che si snoda nella catena montuosa dell’Himalaya, tanto da ospitare 8 delle 10 montagne più alte del mondo, in primis “sua maestà” l’Everest con i suoi 8848 metri di altezza. Quella di quest’anno sarà una delle rotte più sorprendenti di sempre: le coppie in gara hanno dovuto adattarsi a panorami, culture e storie lontane e in continuo cambiamento, ma soprattutto a condizioni climatiche che muteranno in maniera assai decisa tra un Paese e l’altro. Superando prove e insidie, sempre in corsa chilometro dopo chilometro, in ciascuna delle 10 puntate le coppie raggiungeranno il traguardo con la bandiera di “Pechino Express”, e tappa dopo tappa le più tenaci arriveranno alla finalissima.