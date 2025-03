Pechino Express 2025, Giulio Berruti e Nicolò Maltese: "Il momento più difficile? Ci ha ammazzato emotivamente e fisicamente" - Intervista doppia agli Estetici

Pechino Express 2025... partiamo dal fondo. Lo rifareste?

Giulio Berruti. "Assolutamente no"

Nicolò Maltese. "Pienamente d'accordo con mio compagno, no"

(Ridono)

Giulio Berruti. "Assolutamente sì. E' stata un'esperienza bellissima che ci ha legato tanto, fatto scoprire un sacco le cose belle, del mondo e di noi stessi. E della parte del mondo in cui viviamo, perché diamo tante cose per scontate... Banalmente girare il rubinetto dell'acqua e bere: in alcuni posti forse il più grande lusso che si possa immaginare. Ti aiuta a rivedere la vita da una prospettiva un po' diversa, quindi forse mi sento ancora più fortunato perché, come dicevo, lo diamo un po' per scontato. E poi...

Poi?

Giulio Berruti. "In generale perché ci siamo divertiti moltissimo. Nicolò è simpaticissimo, ha un lato caratteriale, a volte anche quasi insopportabile (Nicolò ride, ndr), ma che nei momenti del bisogno è eccezionale, perché ha sempre la battuta pronta. E' un ragazzo molto solare. Sì, è stato un viaggio bello"

Nicolò Maltese. "La vera scoperta ragazzi non sarò tanto io, ma Giulio. Vedrete degli aspetti suoi che neanche io sapevo, dopo tanti anni che ci conoscevamo mi ha sorpreso ogni giorno. E' sensibile...

Giulio Berruti. "Difatti è il motivo per cui da quando siamo tornati da Pechino Express, non ci sentiamo più" (Ridono, ndr)

Nicolò Maltese. "Questo ragazzone qua ha un cuore d'oro, è sensibile, altruista. E soprattutto riesce a emozionarsi mettendosi in discussione, cosa che io personalmente ho scoperto con lui durante il viaggio"



Il momento più difficile, più intenso che vi è capitato nel viaggio?

Giulio Berruti. Non lo possiamo spoilerare. Il momento più difficile e intenso... è stato molto intenso e molto difficile, ci ha ammazzato da tutti i punti di vista. Fisicamente ed emotivamente. È stato un momento molto bello, vedrete. Non possiamo dire nulla"

Nicolò Maltese. "Ci siamo accorti che abbiamo sopportato tante difficoltà, ma la più difficile di tutte era inaspettata ed è arrivata in maniera veramente..."

Giulio Berruti. "... una grande gioia, ma al tempo stesso un dolore molto forte"

Nicolò Maltese. "Senza spoilerare vi diciamo questo. Ma lo vedrete..."

Se Pechino Express fosse un film, che storia sarebbe

Giulio Berruti. "Il Buono, il brutto e il cattivo"

Nicolò Maltese. "Per me Match Point invece. perché ha quel plot twist (colpo di scena, ndr) che non ti aspetti, però dedicando quell'attenzione al particolare, che al tempo stesso è fondamentale"

La coppia che vi è stata più simpatica pelle...

Giulio Berruti. "Noi in realtà abbiamo odiato tutti. Siamo entrati subito nel vivo della gara, poi non siamo per niente competitivi (sorridono, ndr). Abbiamo legato con tutti. Devo dire che sono tutti i ragazzi d'oro, c'è stato forse con Yuri Chechi e Antonio Rossi un grande feeling, ma devo dire un po' con tutti. Pechino comunque ti mette in una condizione in cui si è tutti sullo stesso piano da tutti i punti di vista, quindi ci si dimentica subito delle strutture sociali che siamo spesso portati ad avere. Invece, in contesti come questo, siamo entrati tutti nello spirito della gara, per fortuna con la leggerezza del gioco. E' comunque un programma tv, devo dire che c'era molta fratellanza"

Nicolò Maltese. "Nonostante la difficoltà delle prove - perché comunque è una gara - c'è stato un grande rispetto tra tutti. E questa è una cosa bellissimo che ci ha legato tanto. Sia a noi che alle altre squadre"





Un aggettivo per questa edizione di Pechino Express

Nicolò Maltese. "Resiliente. Vedrete perché..."

Giulio Berruti e Nicolò Maltese, gli estetici di Pechino Express 2025, la video intervista ad Affaritaliani.it

Chi sono Giulio Berruti e Nicolò Maltese, gli Estetici di Pechino Express 2025

Giulio Berruti ha 40 anni, è nato a Roma da padre oculista e madre avvocato ed ex funzionario della presidenza della Repubblica. Mentre si laureava in Odontoiatria e Protesi dentaria, ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo come modello e a dedicarsi alla recitazione: ha partecipato a numerosi spot pubblicitari, tra cui uno diretto da Ferzan Ozpetek, e ad altrettanti film di caratura internazionale. Il suo debutto al cinema è avvenuto nel 2005 con il film Melissa P. diretto da Luca Guadagnino, ma la grande notorietà è arrivata grazie alle fiction tv come La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa e Squadra Antimafia – Il ritorno del boss. Ha partecipato a Ballando con le stelle e a Dance Dance Dance. È anche un imprenditore lavorando come medico e manager presso otto cliniche di medicina estetica, oculistica e odontoiatria. Da quattro anni è il compagno di Maria Elena Boschi.

Nicolò Maltese è romano di Centocelle, ha 39 anni, è figlio di uno psicologo-psicoterapeuta e di un’insegnante d’inglese. La separazione dei suoi genitori, avvenuta quando aveva solo 11 anni, lo ha fatto crescere e maturare in fretta, donandogli un’identità forte e tenace. Durante l’università lavorava in una pizzeria per potersi dedicare alla sua più grande passione, la musica: è stato per più di sei anni frontman di un gruppo punk-rock che si è esibito in tutta Italia. Allo stesso tempo ha iniziato a lavorare come consulente commerciale presso un istituto di lingua inglese, prima, e nel settore farmaceutico, poi; quindi si è specializzato nell’informazione scientifica nel campo della medicina estetica e della chirurgia plastica. Ama viaggiare, è un grande sportivo appassionato di calcio, pallavolo e taekwondo. È fidanzato con Giorgia da quattro anni, sogna di sposarla e di costruire insieme a lei una famiglia.

Pechino Express 2025, le coppie in gara

MEDAGLIATI Jury Chechi e Antonio Rossi

COMPLICI Dolcenera e Gigi Campanile

CINEASTI Nathalie Guetta e Vito Bucci

ESTETICI Giulio Berruti e Nicolò Maltese

SORELLE Samanta e Debora Togni

PRIMI BALLERINI Virna Toppi e Nicola Del Freo

SPETTACOLARI Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba

MAGICI Jey e Checco Lillo

ATLANTICHE Ivana Mrázová e Giaele De Donà

Conduce: Costantino Della Gherardesca

Inviato speciale: Fru

Pechino Express 2025, quando va in onda e dove vederlo

L’avventura di questa edizione di “Pechino Express” – al via da giovedì 6 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Pechino Express 2025, il percorso

“Pechino Express” esplorerà l’Asia meridionale, per un tragitto lungo 6mila chilometri che partirà nelle isole dell’arcipelago delle Filippine per poi spostarsi verso ovest, dapprima in Thailandia, quindi in Nepal. Il viaggio “Fino al tetto del mondo” si svilupperà letteralmente in altezza: la prima tappa scatterà in riva all’oceano, nelle acque cristalline dell’isola di Palawan nelle Filippine; da qui i viaggiatori si sposteranno negli altopiani misteriosi e nelle giungle imprevedibili nel nord della Thailandia; per poi arrivare in Nepal, Paese piccolo ma dalla storia millenaria che si snoda nella catena montuosa dell’Himalaya, tanto da ospitare 8 delle 10 montagne più alte del mondo, in primis “sua maestà” l’Everest con i suoi 8848 metri di altezza. Quella di quest’anno sarà una delle rotte più sorprendenti di sempre: le coppie in gara hanno dovuto adattarsi a panorami, culture e storie lontane e in continuo cambiamento, ma soprattutto a condizioni climatiche che muteranno in maniera assai decisa tra un Paese e l’altro. Superando prove e insidie, sempre in corsa chilometro dopo chilometro, in ciascuna delle 10 puntate le coppie raggiungeranno il traguardo con la bandiera di “Pechino Express”, e tappa dopo tappa le più tenaci arriveranno alla finalissima.