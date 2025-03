Pechino Express 2025, Jey e Checco Lillo (Magici): 'Abbiamo pianto'. 'Ho sentito una morsa allo stomaco in quel momento' - L'intervista doppia

Pechino Express 2025, Jey e Checco Lillo (Magici): "Abbiamo pianto". "In quel momento ho sentito una morsa allo stomaco" - L'intervista doppia

Pechino Express, partiamo dalla fine... lo rifareste?

Jey Lillo. "Assolutamente sì"

Checco Lillo. "Altre dieci volte"

Jey Lillo. "Non dieci, mille volte..."

Come mai?

Jey Lillo. "E' stata un'esperienza assurda. Abbiamo avuto amici e amiche che lo avevano fatto in passato - gli chiedevamo consigli - ci dicevano la stessa cosa. Poi quando siamo stati in gioco ed eravamo lì, a volte c'erano momenti in cui dicevamo 'Ma come facevano a dire che lo rifarebbero?'. Perché è un'esperienza assurda, ma anche a livello emotivo, vedi cose abbastanza forti. Poi però una volta sull'aereo di ritorno ci siamo guardati e ci siamo detti..."

Checco Lillo. "... Ma quand'è che torniamo?'

Jey Lillo. "Lo vogliamo rifare"



La cosa più forte che vi è rimasta dentro di questo viaggio che tanto vorreste rifare?

Checco Lillo. "L'amore delle persone. Nonostante non avessero nulla ci hanno sempre dato tutto. E questa cosa ci ha cambiato totalmente"

Jey Lillo. "Ti dico un episodio in particolare. Stavamo soggiornando da una famiglia e ricordo che loro ci dissero 'Scusate se la nostra casa è così brutta'...."

Checco Lillo. "Noi abbiamo pianto"

Jey Lillo. "Io ho sentito veramente una morsa allo stomaco, l'ho abbracciato e gli ho detto 'Ma cosa stai dicendo?'

Checco Lillo. "Gli abbiamo detto 'Non ti devi scusare perchè è piena d'amore questa casa'. Infatti siamo stati benissimo"

Jey Lillo. "Anche per il cibo, ci dicevano 'Scusate se abbiamo soltanto questo'. Noi siamo stati male per quelle parole. Questo fa capire quanto loro sono di cuore"





Un insegnamento da questo viaggio?

Jey Lillo. "Un bel po' no? (si rivolge al fratello, ndr)"

Checco Lillo. "Ogni cosa che abbiamo visto e fatto ci ha insegnato nuove cose. Sembra ripetitivo, ma quando c'erano scene come quelle che ti abbiamo raccontato, noi ci guardavamo e ci dicevamo 'Cavolo della vita non abbiamo capito niente?'. Abbiamo compreso che la vita dobbiamo vederla sotto aspetti differenti"



La coppia che vi ha sorpreso?

Jey Lillo. "Noi. Ci siamo sorpresi. Pensavamo di poter affrontare tutto, però una volta lì, toccare con mano alcune cose, è stato più duro del previsto. Però ce l'abbiamo fatta"

Jey e Checco Lillo, i 'Magici' di Pechino Express 2025, la video intervista ad Affaritaliani.it

Chi sono Jey Lillo e Checco, Magici di Pechino Express 2025

Jey Lillo, il mago moderno più famoso d’Italia, è nato a Napoli nel 1997 e si è avvicinato alla magia a soli 9 anni, ispirato dallo stile innovativo dell’illusionista americano Criss Angel. Nel 2020 Gennaro, il suo vero nome, ha pubblicato per gioco il suo primo video su TikTok lanciando il format “Se ti stupisco mi fai un regalo”: raggiunse un milione di visualizzazioni in meno di 24 ore. In questi anni è stato invitato in trasmissioni televisive e radiofoniche, ha conquistato milioni di follower e ha stupito persone comuni ma anche celebrità italiane e internazionali. È persino riuscito ad ingannare il celebre mago Dynamo, ricevendo la sua approvazione e “benedizione”. Jey è testardo e determinato, ha molta fantasia ed ama le sfide. Ovviamente ritiene che nulla sia impossibile!

Suo fratello Francesco, per tutti Checco, classe 2001, è uno studente universitario che lavora presso un negozio di videogiochi: questa, per lui, è una grande passione che gli ha permesso di conoscere e provare già dai 16 anni il mondo delle competizioni gaming. Checco si definisce ambizioso, creativo e molto competitivo.

Pechino Express 2025, le coppie in gara

MEDAGLIATI Jury Chechi e Antonio Rossi

COMPLICI Dolcenera e Gigi Campanile

CINEASTI Nathalie Guetta e Vito Bucci

ESTETICI Giulio Berruti e Nicolò Maltese

SORELLE Samanta e Debora Togni

PRIMI BALLERINI Virna Toppi e Nicola Del Freo

SPETTACOLARI Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba

MAGICI Jey e Checco Lillo

ATLANTICHE Ivana Mrázová e Giaele De Donà

Conduce: Costantino Della Gherardesca

Inviato speciale: Fru

Pechino Express 2025, quando va in onda e dove vederlo

L’avventura di questa edizione di “Pechino Express” – al via da giovedì 6 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Pechino Express 2025, il percorso

“Pechino Express” esplorerà l’Asia meridionale, per un tragitto lungo 6mila chilometri che partirà nelle isole dell’arcipelago delle Filippine per poi spostarsi verso ovest, dapprima in Thailandia, quindi in Nepal. Il viaggio “Fino al tetto del mondo” si svilupperà letteralmente in altezza: la prima tappa scatterà in riva all’oceano, nelle acque cristalline dell’isola di Palawan nelle Filippine; da qui i viaggiatori si sposteranno negli altopiani misteriosi e nelle giungle imprevedibili nel nord della Thailandia; per poi arrivare in Nepal, Paese piccolo ma dalla storia millenaria che si snoda nella catena montuosa dell’Himalaya, tanto da ospitare 8 delle 10 montagne più alte del mondo, in primis “sua maestà” l’Everest con i suoi 8848 metri di altezza. Quella di quest’anno sarà una delle rotte più sorprendenti di sempre: le coppie in gara hanno dovuto adattarsi a panorami, culture e storie lontane e in continuo cambiamento, ma soprattutto a condizioni climatiche che muteranno in maniera assai decisa tra un Paese e l’altro. Superando prove e insidie, sempre in corsa chilometro dopo chilometro, in ciascuna delle 10 puntate le coppie raggiungeranno il traguardo con la bandiera di “Pechino Express”, e tappa dopo tappa le più tenaci arriveranno alla finalissima.