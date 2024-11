Ivana Spagna boom con il remix di Easy Lady: "A Sanremo? Con Loredana Bertè. Ghali mi emoziona con Niente panico" - L'intervista

'T'amo t'amo, t'amo', remix di Easy Lady? "E' nata un po' a sorpresa anche per me, un giorno mi chiama Andrea Pellizzari dicendomi che lui e il dj e produttore musicale Nuzzle volevano propormi di cantare una nuova versione di Easy Lady in italiano. Una cosa che era stata fatta nel 1986 come cover in versione napoletana", racconta Ivana Spagna ad Affaritaliani.it. Poi... "Nuzzle aveva preso questo brano, provando a fare un remix e, facendolo sentire a sua mamma. Lei gli ha detto 'Ma questa è la canzona di Spagna'. A quel punto mi è stato chiesto di cantarla"

All'inizio... "Ero un po' titubante, perchè non avrei mai immaginato di cantare Easy Lady in italiano. Invece mi sono divertita e devo dire che Nuzzle è un dj giovane, ma con le idee molto chiare. In studio sapeva quello che voleva. E' stato bello collaborare", sottolinea Ivana Spagna.

Se dovesse reinterpretarne un'altra in chiave moderna... "Al momento non ci penso. Nuzzle e Andrea mi hanno proposto 'Call me'. La vedo ancora più nebulosa a dire il vero (ride, ndr). Ma chissà, è una cosa bella fare esperimenti mi è sempre piaciuto. Come.. il Grande Capo Indiano in 'Qualcuno volò sul nido del cuculo': ci sono queste persone con malattie mentali, rassegnate a restare dentro al manicomio, mentre Jack Nicholson ci è finito per caso e vorrebbe fuggire da una vetrata portandosi tutti con sè. A un certo punto tenta, ma non riesce ed esclama 'Porca t... almeno ci ho provato'. E questo è diventato un mio motto, 'Almeno ci ho provato'..."

A proposito di provarci, Spagna è reduce da un bel duetto con Clara nel Sanremo 2024 campione degli ascolti tv con Amadeus in conduzione. "Sono stata benissimo, è stata lei a volermi. Clara è molto brava a cantare, bellissima e sembra una dea. Una ragazza d'oro, simpaticissima"

Ivana Spagna e Clara sul palco di Sanremo - foto Ipa



E di quel Festival ha un ricordo speciale... "E' stata l'unica volta che sono salita sul palco di Saremo senza aver paura. Lì solitamente in 3 minuti ti giochi tutto e la paura ti viene perché non hai il tempo di scaldare, carburare, arrivare al top. Invece ero tranquilla e la voce è andata dove doveva andare. E' stato bellissimo e all'Ariston è sempre un piacere tornarci"

A proposito di tornarci con un altro duetto Ivana Spagna ha le idee chiare... "Lo chiederei a Loredana Bertè come lei fece con me. Perché fu il Sanremo dove mi ero divertita di più. Noi due, totalmente diverse l'una dall'altra, ero stata bene..."

Sulla riscoperta della musica anni '80 e ora anche '90 (con la serie sugli 883 che sta spopolando ad esempio in queste settimane)... "Erano anni in cui c'era la dance che aveva un bellissimo ritmo, come adesso, ma anche la melodia. Una canzone se vai in discoteca - però si tratta solo di ritmo - ti diverti tantissimo, la balli lì ma poi... non te la porti a casa, non inizia a entrare nei tuoi ricordi, nella tua vita. Perché non te la sai canticchiare, come invece accadeva con le canzoni anni 80 e 90. E' la stessa cosa che accade quando guardi una foto vecchia e rivivi un momento. Nei miei spettacoli in Italia e all'estero la gente vuole quella dance, perché è affezionata a quelle canzoni e ai ricordi che gli porta", spiega ad Affaritaliani.it.



Ivana Spagna e Nuzzle (Foto di Maurizio Montani) Ivana Spagna e Nuzzle (Foto di Maurizio Montani)



Ivana Spagna e il rap, la musica che oggi spopola tra i giovani... "Mi piace da impazzire, 'Niente panico' di Ghali. Mi emoziona, perché dice cose molto belle, mi prende dentro. Addirittura mi riconosco in un brano del genere. Mi dà emozione la musica, le armonie usate, il testo. Quando la sento per radio fermo tutto e la ascolto"

Nuzzle, Ivana Spagna e il successo virale di T'Amo T'Amo T'Amo

T'Amo T'Amo T'Amo, è nato come remix di una cover con la produzione di Nuzzle, diventato virale sui social, raggiungendo 6 milioni di views su YouTube e ispirando più di 35.000 clip su TikTok: chiunque sta usando il tema musicale per dare vita ai propri video più insoliti, in ogni angolo del Globo

Nuzzle, il dj e producer di successo: da Manu Chao a Ivana Spagna

Giovane dj e producer pugliese, una firma riconoscibilissima, già ammirata nella rilettura switch techno della famosissima “King of the bongo” di Manu Chao. A meno che non siate stati in vacanza al Polo Nord negli ultimi mesi, non potete non aver ascoltato la "Switch Techno By Nuzzle" rimbalzata sui social network come una vera e propria hit di respiro mondiale, capace di raccogliere, in poco tempo, 18 milioni di visualizzazioni su Youtube.