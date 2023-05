Bper Banca, Saatchi&Saatchi vince la gara media. On air il nuovo posizionamento

Bper Banca, on air il nuovo spot realizzato da Saatchi & Saatchi

BPER Banca, terzo polo bancario nazionale quotato per raccolta globale e numero di filiali, affida l’incarico per la ridefinizione del nuovo brand positioning all’agenzia creativa Saatchi & Saatchi. La spinta all’innovazione del brand nasce dal desiderio di essere sempre più vicino alle esigenze dei propri clienti per supportare e far crescere progetti e idee attraverso un'offerta diversificata, multi-specialistica e digitalizzata.

On air, da domenica 14 maggio, lo spot istituzionale che si inserisce all’interno di una campagna di comunicazione declinata su più touchpoint - sviluppandosi su TV, stampa, OOH e radio con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della terza banca italiana quotata nel processo di consolidamento della propria mission e come player di riferimento per lo sviluppo sostenibile del Paese.

Guarda il video

Il modello proposto da BPER è quello di una banca empatica e moderna e trova piena espressione nel concept creativo della “scintilla”, inteso come impulso e forza energica capace di propagarsi e generare qualcosa di grande. Infatti, quest’ultima diventa il principale tratto distintivo nel rinnovato payoff “Dove tutto può iniziare” e punto di partenza della promessa che il brand, con oltre 150 anni di storia e ben radicato nei valori delle comunità in cui opera, fa ai suoi stakeholder e azionisti.