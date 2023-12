Brilla Gucci, seconda Chanel poi Moncler: i brand più citati sui social

Gucci si conferma al primo posto nella classifica di Volocom

Volocom, azienda specializzata nel monitoraggio e analisi dei media, ha recentemente condotto uno studio per Primaonline sui brand di alta moda più citati nei media. I risultati confermano il dominio incontrastato di Gucci, che si attesta al primo posto con una netta superiorità rispetto ai competitor.

Con ben 3.192 citazioni, Gucci ha superato di gran lunga gli altri brand in classifica, mantenendo la sua posizione di leadership nel mondo della moda. Tuttavia, l'analisi rivela alcune interessanti dinamiche di cambiamento dietro la scena. Un elemento sorprendente emerso dall'analisi di Volocom è l'ascesa di Chanel, che si è posizionata in seconda posizione alle spalle di Gucci. Un progresso significativo che dimostra la continua rilevanza e influenza del marchio nel panorama della moda. Un'altra sorpresa è rappresentata da Moncler, che conquista il terzo gradino del podio per la prima volta.

Il successo di Gucci non è solo dovuto al suo dominio mediatico, ma anche a iniziative innovative. Uno dei momenti salienti è la recente collaborazione con la nota cantante Billie Eilish per il lancio di una nuova borsa. La borsa, una versione asimmetrica della classica Horsebit 1955, è realizzata in Demetra, un materiale innovativo e animal-free composto per il 75% da materie prime di origine vegetale. Frutto di due anni di ricerca e sviluppo, la borsa promette qualità, morbidezza e durata nel tempo. Ma la partnership non si ferma alla moda. Gucci, in collaborazione con Billie Eilish, supporterà l'organizzazione no-profit fondata dalla madre della cantante, Maggie Baird: Support+Feed. La nuova borsa diventa così un simbolo di un futuro più etico e circolare nella moda, dove l'impegno sociale e ambientale si intreccia con la creatività. Gucci non solo domina la classifica dei brand di moda più citati, ma dimostra anche un impegno tangibile verso una moda sostenibile e socialmente responsabile.

La classifica