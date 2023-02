Brosway punta sull'inclusione: on air il nuovo spot per San Valentino

Brosway torna air per San Valentino, la campagna è pianificata da Tend in tv e sul digital

"A San Valentino regalati un gioiello Brosway": è questo il claim alla base della nuova campagna pubblicitaria crossmediale lanciata dal brand iconico per le sue raffinate creazioni, in occasione della prossima festa degli innamorati: San Valentino. Il marchio Brosway è tornato on air puntando su due parole chiave, capisaldi della strategia comunicativa: sostenibilità e inclusione. Lo storytelling dello spot ripropone infatti entrambe le tematiche, raccontando l'amore in tutte le sue forme.

Il marchio ha messo a disposizione per lo spot un massiccio investimento, sia in tv sulle reti Mediaset, che sulle piattaforme social, pianificando una strategia digital in programmatic. La campagna è stato creata con una crescente pressione del planning attraverso il film 15”, fino alla data del 14 febbraio. Lo scopo è quello di favorire la brand awareness e soprattutto il sell out delle nuove collezioni di gioielli, affiancando tutti i retailer Brosway in Italia. Il planning dello spot è stato realizzato da Tend.

Brosway torna air per San Valentino: GUARDA IL VIDEO DELLO SPOT