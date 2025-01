Paola Cortellesi sogna l'Oscar: "C'è ancora domani" tra gli eleggibili come miglior film straniero

"C'è ancora domani" di Paola Cortellesi è stato inserito nella lista dei film "eleggibili" per la categoria "miglior film internazionale" agli Oscar 2025

Paola Cortellesi ha ottenuto un enorme successo all'esordio alla regia con "C'è ancora domani". Il film è stato campione di incassi tra le pellicole italiane e tra i cinque con il miglior risultato al botteghino di sempre, oltre ad aver vinto sei David di Donatello. Anche all'estero è stato molto apprezzato, tanto da essere entrato nella lista dei 207 film "eleggibili" agli Oscar 2025 in programma il 3 marzo. L'annuncio è stato dato direttamente dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Negli Stati Uniti il lungometraggio è stato distribuito con il titolo "There is still tomorrow".

"C'è ancora domani" nel 2023 faceva parte della lista dei 12 film valutati dalla comissione dell'ANICA che ogni anno sceglie la pellicola italiana da proporre agli Oscar per la categoria "Miglior film internazionale". Alla fine però fu scelto "Io Capitano" di Matteo Garrone "per aver incarnato con grande potenza e maestria cinematografica il desiderio universale di ricerca della libertà e della felicità. Creando un’epica del sogno che mette in scena il coraggio e il dolore che segnano da sempre le migrazioni, in una dimensione di profonda umanità".