Cairo, che colpo! La7 sbarca su Samsung TV Plus insieme a LifeStyle by Lei e Travel & Living by Dove

Cairo sbarca su Samsung TV Plus

Importante novità per il gruppo Rcs e Cairo Communication che hanno siglato una partnership con Samsung TV Plus, la fonte d'intrattenimento completamente gratuita che offre 100 canali TV con migliaia di film e serie TV. Il servizio in streaming si estende ulteriormente con l'arrivo della La7 e dei primi due Fast channels del Gruppo Rcs Cairo con Lifestyle by Lei, Travel & Living by Dove che puntano allo streaming ed alla multipiattaforma.

''Samsung TV Plus Italia lancia oggi i primi 3 canali del Gruppo Cairo e ne lancerà altri 2 in autunno. Questo accordo rappresenta una grande opportunità per la televisione connessa in Italia alzando sempre più il livello di contenuti che si rivolgono al pubblico italiano sempre più sofisticato''.

L'approdo de La7 su Samsung TV Plus non solo amplia l'offerta, ma dà anche vita a una nuova esperienza di visione per il pubblico del canale. Un racconto televisivo sempre connesso ai fatti principali del giorno in tempo reale: dalla cronaca quotidiana ai grandi eventi in Italia e nel mondo. Un canale tv fatto di programmi autorevoli, indipendenti ed aperti a tutte le opinioni, con le prime firme del giornalismo italiano, da Enrico Mentana a Lilli Gruber, da Corrado Formigli ad Andrea Purgatori, da Diego Bianchi a tutti i programmi del day time, alle edizioni del Telegiornale, fino all'intrattenimento ed alla grande fiction.