Cambio ai vertici, Corradi nominato nuovo Ad e Dg di Gedi News Network

Corrado Corradi nuovo Amministratore delegato e Direttore generale di Gedi News Network

Dal 31 ottobre, Daniele Bianchi lascerà dopo 4 anni la guida di Gedi Digital, per perseguire nuove opportunità professionali. Come scrive Primaonline, con la sua uscita, Maurizio Scanavino, Ad dell’editrice, ha colto l’occasione per riorganizzare la linea manageriale di Gedi News Network, sia per quel che riguarda l’area quotidiani, sia per l’area digitale. Anche tenendo conte delle ultime operazioni che hanno portato l’editrice a cedere quasi tutte le sue testate locali.

Come scrive Primaonline, Corrado Corradi dal primo ottobre assumerà la carica di Amministratore delegato e Direttore generale dell’intera società, ruolo che prima condivideva con Fabiano Begal – il primo occupandosi delle testate nazionali, il secondo delle locali. Nel nuovo assetto, a Begal, sempre dal primo ottobre, verrà affidata la guida di Gedi Digital, al posto di Bianchi.