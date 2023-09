Caterina Balivo, imbarazzo a La volta buona. Katia Ricciarelli: "Ma come ti permetti?". VIDEO

Imbarazzo a La volta buona su Rai 1, Caterina Balivo gelata da Katia Ricciarelli: "Ma come ti permetti?"

Cala il gelo a “La volta buona”. Il programma, in onda su Rai 1, e condotto da Caterina Balivo è stato il teatro di una clamorosa gaffe che ha visto protagonista la conduttrice e il soprano Katia Ricciarelli. Ma che cos’è successo?

L’ex moglie di Baudo stava raccontando alla conduttrice della sua storia d’amore passata con Josè Carreras: “Ci siamo amati molto e ho tanti ricordi. Mi sono innamorata di José per il modo in cui cantava ‘Il ballo in maschera’. Con una frase sono caduta per terra e mi sono innamorata di lui. Poi, la rottura dovuta all’indecisione di fare il grande passo. Diciamo che io ero stanca di fare l’eterna fidanzata. Come mai non l’ho sposato? Lui era già sposato!”.

Così, Caterina Balivo, sorpresa dalla rivelazione della sua ospite, le ha fatto notare l’evidenza, forse in maniera un po’ brusca: “Ah era già sposato… Tu quindi eri l’amante!”. Di rimando, con tono furioso anche se pur sempre elegante, la Ricciarelli ha gelato tutti rispondendo: “Ma come ti permetti?!”.

Ovviamente la conduttrice visibilmente imbarazzata non sapeva più come uscire da quella gelida situazione. Ci ha pensato poi Katia a stemperare gli animi, la quale con una risatina sorniona l’ha corretta: “Io ero l’amore della sua vita”. Insomma, la conduttrice, con un po’ di fortuna, si è “salvata” per un pelo dalla furia della cantante.