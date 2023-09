Belen Rodriguez, patrimonio da capogiro. Ecco i motivi dietro l'addio alle Iene e Tu Si Que Vales

Belen, ecco a quanto ammonta il patrimonio della conduttrice. E sui motivi dell'addio a Mediaset...

Tra le show girl di maggior successo in Italia, Belen Rodriguez si è guadagnata nel corso della sua vita importanti posti alla guida di diversi programmi televisivi. Tra questi figurano anche Le Iene e Tu Si Que Vales, entrambi su Mediaset. Ma quanto guadagnava Belen per presentare le due trasmissioni di Italia 1 e Canale 5?

Ebbene, innanzitutto, secondo quanto rivela proiezionidiborsa.it, nel giro di circa 15 anni Belén è riuscita a costruire un vero e proprio impero economico. Il suo guadagno ammonterebbe a, circa, 2 milioni di euro l’anno. È noto, inoltre, che possiede un attico di 240 metri quadri a Milano. Il suo guadagno come conduttrice di Le Iene era di circa 25 mila euro a puntata. Questo ha portato molti ad ipotizzare che attorno a tale cifra si aggirasse i soldi che percepiva per ogni puntata condotta a Tu Si Que Vales.

In un’intervista a Chi, Belen si riferì ai suoi compensi dichiarando di “guadagnare come un buon calciatore’’ e di potersi pertanto permettere il lusso di scegliere quali lavori accettare. Non abbiamo però dati per stimare a quanto ammonti con precisione il suo patrimonio, ma facendo i conti anche attraverso le sue rivelazioni si può provare, appunto, a fare una stima.

Comunque, Belen ha dichiarato di aver lasciato la conduzione di Tu Si Que Vales di propria spontanea volontà e non perché licenziata. A Le Iene, Belen è invece stata sostituita da Veronica Gentili. In questo caso, la decisione è stata dei vertici di Mediaset, intenzionati a dare un’impronta più giornalistica al programma.