Rai, oltre 6 milioni a De Girolamo. Spending review per Belve di Fagnani

Rai, oltre 6 milioni per le 32 puntate del programma di Nunzia De Girolamo

Nunzia De Girolamo sarà in Rai con 32 puntate di un programma che vale 6 milioni e 400 mila euro. Lo scrive oggi il Fatto Quotidiano, che rende conto di "una trattativa serrata sui costi. Anche con Lucio Presta. Tanto da produrre uno slittamento della messa in onda: prima prevista per il 3 ottobre, l’esordio avverrà invece una settimana dopo, il 10".

Secondo il Fatto Quotidiano, sono previsti circa 200 mila euro a puntata, che per tutta la stagione (32 puntate) fanno 6 milioni e 400 mila euro. Una cifra alta, visto che come nota il Fatto Cartabianca, per dire, stava sugli 80 mila. Risparmi invece per "Belve, le graffianti interviste di Francesca Fagnani, che tornerà martedì prossimo su Raidue, lo scorso anno, sotto la gestione di Carlo Fuortes, aveva raggiunto la cifra “monstre” di 350 mila euro a puntata, che ora sono stati ridotti a 150 mila.