Elodie completamente nuda, fan increduli: "Si vede tutto!". Social in tilt per il nuovo singolo. FOTO

Elodie completamente nuda, i fan increduli: "Si vede tutto!". FOTO

Elodie in versione “Madre natura” lancia il suo nuovo singolo e manda i social in tilt. Completamente nuda, così la cantante romana ha deciso di immortalarsi per promuovere “A fari spenti”. A coprire il seno ci pensano i capelli bagnati, conditi da uno sguardo di ghiaccio che fissa la telecamera.

Il brano, scritto da Elisa con Marz & Zef, che ne hanno curato anche la produzione, è uscito a mezzanotte e segna la volontà dell'artista, dopo diverse hit da club, di proseguire la sperimentazione nel mondo del dance pop.

Moltissimi i follower che hanno commentato lo scatto dell'artista, tra loro anche Andrea Delogu che ha "lodato" la bellezza di Elodie con una sola ed eloquente parola "Elodea". Per altri la cantante è simile a una sensuale "Madre Natura" o addirittura ad una "Venere".

I successi della cantante romana

L'artista romana, come scrive TgCom24, è reduce da una stagione di grandi successi: dal David di Donatello per il brano "Proiettili", al tutto esaurito nella tournée personale, fino al fortunatissimo brano "Pazza musica" insieme a Marco Mengoni.

Il prossimo tour

Dopo il successo dello show evento sold out al Mediolanum Forum di Milano, la prima volta dell'artista in un palazzetto, Elodie tornerà sul palco in autunno con il tour “Elodie Show 2023”. La tournée nei palazzetti inizierà al Palapartenope di Napoli venerdì 17 e sabato 18 (sold out) novembre, proseguirà al Mediolanum Forum a Milano lunedì 20 e martedì 21 (sold out) novembre e a Roma il 25 (sold out) e 26 novembre.

L'esordio al cinema

La cantante ha debuttato come attrice nel film "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa selezionato per la sezione Orizzonti al Festival del Cinema di Venezia. Elodie è la protagonista insieme a Francesco Patanè, Lidia Vitale, Francesco Di Leva, Michele Placido di un western in bianco e nero ispirato alla storia vera della prima pentita della mafia del Gargano.