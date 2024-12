Elodie, Giorgia, Emma, Bertè, Elio, J-Ax: ecco dove cantano tutti i big a Capodanno

Capodanno, la mappa dei cantanti nelle piazze italiane

Ormai ci siamo, mancano poche ore allo scoccare della mezzanotte e all'inizio del nuovo anno. A dare l'addio al 2024 e il benvenuto al 2025 nelle piazze italiane saranno come sempre molti tra i cantanti più famosi. La mappa degli artisti sui palchi di Capodanno è ricca di sorprese, ma c'è un dato che balza subito all'occhio: non c'è partita tra Nord e Sud, pochi gli eventi importanti organizzati nelle grandi città del Nord, le feste con i cantanti sul palco sono soprattutto nel Mezzogiorno.

Si va in piazza aspettando mezzanotte per darsi dei baci e fare cin cin. Nel mentre, si ascolta tanta musica. L’elenco di chi canta stasera è davvero fitto, anche solo restando alle due piazze scelte da Rai1 e Canale 5 che - riporta Il Corriere della Sera - accompagnano al conto alla rovescia per l’inizio del nuovo anno anche chi resta a casa.

Federica Panicucci è a Catania, in piazza Duomo e avrà tra i suoi ospiti Paola e Chiara, Umberto Tozzi, Baby K, Orietta Berti oltre — si gioca in casa — ai ragazzi della scuola di "Amici". Liorni si è già portato a casa il sold out di Reggio Calabria con nomi, tra gli altri, come i Ricchi e poveri, Anna Oxa, Diodato, J-Ax, Malgioglio, Romina Power, Ermal Meta e Alex Britti.

Se piazza Duomo a Milano resta spenta, Napoli canta e balla con Loredana Berté in piazza del Plebiscito, a Salerno c’è Giorgia e ad Avellino Coez. In Calabria - prosegue Il Corriere - è un tripudio. Non in pochi fanno anche doppietta: J-Ax una volta sceso dal palco di Reggio Calabria correrà a in piazza a Corigliano-Rossano con Rocco Hunt.

Mentre a Cosenza Achille Lauro farà cantare piazza dei Bruzi e ad Acri sarà la volta dei Tiromancino. A Matera tutti pronti per i Coma Cose e se si passa in Puglia ci sono Emma e Michele Bravi in piazza Libertà a Bari, Francesca Michielin a Foggia. Vanno fortissime le isole: in Sardegna ogni piazza ha il suo concerto.

A Sassari c’è Gianna Nannini, a Castelsardo Elodie e Irama, ad Alghero i Negramaro e a Olbia i Pinguini Tattici Nucleari. La Sicilia risponde con Biagio Antonacci a Messina, Fiorella Mannoia a Maletto, in provincia di Catania, e Anna Tatangelo a Capo d’Orlando. Va forte anche la Toscana: Mr Rain, Lorenzo Baglioni e Giovanni Caccamo a Firenze, Elio e le Storie Tese - conclude Il Corriere - presidiano Pisa mentre Edoardo Bennato sarà a Scandicci.