Carrera Eyewear, on air nuovo capitolo della campagna Drive Your Story. VIDEO

Carrera Eyewear lancia il nuovo capitolo della campagna Drive Your Story

Carrera Eyewear va on air, con il nuovo capitolo della campagna globale “Drive Your Story”: una comunicazione che celebra il suo posizionamento di marca. Lo spot è un invito “alle personalità audaci e decise, ai caratteri autentici e a chi ha la determinazione e il coraggio di seguire la propria strada”, si legge nel comunicato.

Come scrive Engage, il nuovo video è ambientato a Milano. La comunicazione, guidata dallo spirito creativo, è stata realizzata con 3 brand ambassador che hanno scelto di mettere le proprie passioni al centro della loro storia. Si tratta di Martin 2 Smoove, DJ Internazionale, Bego Martin, Tattoo Artist e Tommy Brady, appassionato di moto custom.

GUARDA LO SPOT

La campagna è stata realizzata da M&C Saatchi insieme al fotografo e director Riccardo Vimercati ed è stata lanciata in contemporanea mondiale in tutti i mercati Carrera Eyewear. Il 15 Settembre è la data di on air digital ufficiale a livello global, con una pianificazione a cura di OMD.