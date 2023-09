Nespresso, on air il nuovo spot per il lancio delle capsule sostenibili

Nespresso, on air il nuovo spot per il lancio internazionale di Paper Collection

Dopo lo spot dello scorso anno, il trio George Clooney, Jean Dujardin e Camille Cottin tornano protagonisti di una nuova campagna Nespresso, stavolta per il lancio internazionale di Paper Collection, la nuova linea di capsule compostabili del brand di caffè.

GUARDA LO SPOT

Come scrive Engage, nello spot vediamo ancora una volta i tre contendersi le nuove capsule Nespresso, chi vincerà questa volta? La battaglia, a suon di sottile ironia, è accompagnata da un gruppo di adorabili amici a quattro zampe, e si conclude con il celeberrimo slogan “What else?”.

La campagna per il momento sarà pianificata in Francia e Svizzera, Paesi scelti per il lancio pilota della nuova linea. Come scrive Engage, Nespresso conta di portare la novità di prodotto in altri Paesi negli anni a venire. Di seguito lo spot.