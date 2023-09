Illycaffè, l'attrice Matilda De Angelis protagonista del nuovo spot. FOTO

Matilda De Angelis protagonista del nuovo spot di illy

illycaffè, azienda leader nel caffè di alta qualità sostenibile, lancia una nuova campagna che ha come brand ambassador l’attrice internazionale Matilda De Angelis. Ideata in collaborazione con l’agenzia McCann e con la regia del regista danese, Martin Aamund, la campagna, che sarà in onda dal 10 settembre, ruota attorno al concetto chiave “La Qualità Ama i Dettagli”, raccontando un caffè di qualità superiore reso unico dai dettagli che ne fanno la differenza.

Lo spot racconta il viaggio del caffè illy e si apre nell’atmosfera suggestiva del laboratorio illy di Trieste dove, tra manoscritti, sacchi di caffè e rappresentazioni botaniche, Matilda De Angelis accoglie lo spettatore, guidandolo in un percorso alla scoperta di tutti i dettagli che rendono illy unico. Scena dopo scena lo spettatore viaggia, dal chicco alla tazzina, dalle piantagioni fino ai caffè illy, scoprendo le diverse componenti d'eccellenza necessarie per realizzare il caffè, partendo proprio dal primo e fondamentale passaggio: la selezione.

Un processo lungo ed elaborato che ha inizio già nelle piantagioni, dove viene ricercato solo l’1% delle migliori Arabica, provenienti da più di 30 nazioni nel mondo, e prosegue nei laboratori illy, in cui solo i chicchi di caffè con zero difetti, vengono selezionati per creare un blend unico: il miglior caffè sostenibile che la natura possa offrire. La cura, con grande dovizia di particolari, è il fil rouge della campagna come emerge sia dalle tecniche di ripresa video che dalle ambientazioni rigorose e simmetriche, sia, soprattutto, dal racconto emozionante e senza tempo di quello che per illy è il suo significato più profondo: un’instancabile ricerca quotidiana della qualità, lungo tutta la filiera, dalla produzione al consumo.