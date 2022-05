Caso Berlinguer, Orsini blandisce la leader FdI: "Meloni esempio di libertà"

Caos talk-show, Orsini ringrazia Giorgia Meloni per la solidarierà a Bianca Berlinguer

Il prof Orsini rende grazie a Giorgia Meloni. Dopo le polemiche insorte in tutta Italia per la presenza di personaggi “filo-russi” nei talk-show politici, le quali hanno anche scatenato l’intervento della Vigilanza Rai con la proposta di rendere più “di classe” i dibattiti all’interno dei programmi della televisione pubblica, il nuovo prezzemolino dei “talk”, con un lungo post su Facebook, ha ringraziato la Meloni per la sua solidarietà verso Bianca Berlinguer. Infatti, nei giorni scorsi sarebbero trapelate voci che vedrebbero Carta Bianca lontana dai palinsesti Rai della stagione 2022/2023.

“Il fatto che non abbia alcuna voglia di entrare in politica mi pone in una meravigliosa condizione di libertà, alla quale non rinuncerei per nessun motivo al mondo”. Inizia così il post su Facebook di Alessandro Orsini, docente esperto in Sociologia del terrorismo. “Essendo un convinto sostenitore di un’educazione basata sulla deideologizzazione dei rapporti umani tra gli adolescenti, mi sembra un sogno di poter ringraziare, a mio piacimento, qualunque leader politico dica o faccia qualcosa che io ritenga utile per il bene del mio Paese”.

“Con questa testa”, continua, “non potrei mai entrare in Parlamento perché mi alzerei mille volte per ringraziare a destra e a sinistra chi mi pare. Ecco che cosa dovremmo insegnare ai nostri giovani, che in Italia il nemico, per nostra grandissima e inestimabile fortuna, non esiste. L’Italia è un Paese moderato e tale deve rimanere. Non dobbiamo diventare persone peggiori per la guerra in Ucraina”.