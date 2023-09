Caso Giletti, Di Matteo conferma: "Mi parlò dell'incontro con Berlusconi"

L'ex pm Di Matteo: "Ho incontrato Cairo a marzo, un mese prima della sospensione di Non è l'Arena"

Di Matteo conferma ai pm la versione di Giletti. Sulla questione dell’incontro con Silvio Berlusconi, che sarebbe stato proposto da Cairo, l’ex pm ha affermato ai magistrati di Firenze di aver incontrato e discusso con il conduttore di “Non è l’Arena” all’inizio di marzo 2023, circa un mese prima della sospensione del talk show. Versione, questa, contrastante per alcuni versi con quella del patron di La7, Urbano Cairo.

Giletti, come scrive il Fatto Quotidiano, disse all’ex pm che aveva paura di essere seguito. Poi confidò a Di Matteo la “proposta” di Cairo di incontrare il Cavaliere. Di Matteo è stato ascoltato come persona informata dei fatti il 27 luglio per l’inchiesta su Marcello Dell’Utri e – prima della morte – su Silvio Berlusconi, per l’ipotesi di concorso in strage per gli attentati del 1993.

Il verbale di Di Matteo, come riporta il Fatto, è emersa ieri nel corso dell’udienza al Tribunale del Riesame di Firenze dedicata all’appello dei pm contro il rigetto del Gip della richiesta di arresto per Salvatore Baiardo. L’ex favoreggiatore dei fratelli Graviano è indagato di nuovo per favoreggiamento di Dell’Utri e Berlusconi e per calunnia ai danni di Giletti, avendo accusato il conduttore di aver mentito ai pm sulla fantomatica foto (mostratagli da Baiardo) con Berlusconi, Giuseppe Graviano e il generale Delfino.