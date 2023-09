Giletti in Rai, nuovo programma in arrivo? Lungo colloquio con i vertici

Rai, Giletti avvistato a viale Mazzini: colloquio con i vertici. Nuovo programma in arrivo

Giletti nuovamente avvistato ai piani alti di viale Mazzini. L’ex conduttore di “Non è l’Arena”, programma di La7 sospeso ad aprile, sarebbe stato “beccato” ai piani alti della sede romana della Rai. A rivelarlo è Dagospia.

Comunque, la domanda sorge spontanea: che cosa stava facendo Massimo Giletti tra i corridoi della televisione pubblica? Da tempo si vocifera di un ritorno in Rai del conduttore, ma l’accordo non è mai stato trovato. Ora, però, si parla di un incontro con i vertici dell’azienda. Sicuramente qualcosa sta bollendo in pentola e i fan più accaniti del conduttore sperano di poterlo rivedere di nuovo in televisione, magari nuovamente nella scuderia di viale Mazzini.

Ma non è la prima volta che Giletti viene visto al settimo piano della sede Rai. Infatti, era già successo a giugno. In quell’occasione, però, il conduttore aveva spiegato che non si trattava di un colloquio con i vertici, bensì di un prelievo in banca.