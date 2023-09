Giambruno "trollato": "Orsa uccisa? Colpa sua, non fosse uscita di notte.."

Scuderi punge Giambruno in diretta per la frase sul lupo

Benedetta Scuderi, attivista dei Verdi, punge Andrea Giambruno nel corso della sua trasmissione Diario del giorno in onda su Rete 4.

Commentando le frasi di Roberto Saviano a proposito dell’uccisione dell’orsa Amarena alle porte del Parco d’Abruzzo, il conduttore tv e compagno della premier Giorgia Meloni ha chiesto alla candidata alla Camera per l’Alleanza Verdi Sinistra se sia da attribuire alle posizioni espresse dal governo a proposito di legittima difesa la responsabilità della morte dell’orsa

La co-portavoce della Federazione dei Giovani Verdi europei ha risposto: «Potremmo dire che è responsabilità dell’orsa perché se non fosse uscita di notte da sola non avrebbe incontrato il cacciatore, o il lupo, e quindi queste cose non sarebbero successe…», le sue parole.

Un riferimento alle dichiarazioni di Giambruno delle scorse settimane sui recenti casi di violenza sessuale in Italia. Il conduttore aveva detto: «Se vai a ballare hai tutto il diritto di ubriacarti, ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche, perché poi il lupo lo trovi».

L'attivista dei Verdi a Giambruno: «Anche l'orsa Amarena, se non fosse uscita...". Video

Giambruno riporta il pensiero di Saviano sull'orsa, chiede a Scuderi (Europa Verde): "È addirittura responsabile il governo?". Lei provoca: "È responsabilità dell'orsa, non fosse uscita di notte da sola non avrebbe incontrato il lupo". Giambruno si infastidisce, la regia stacca. pic.twitter.com/JkQ9EUVPqW — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 4, 2023



