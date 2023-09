Monica Setta raddoppia su Radio 1 con due programmi

Monica Setta raddoppia su Radio 1: per lei due programmi

Francesco Pionati, nuovo direttore di Radio 1, presenta in questi giorni il nuovo palinsesto con tante novità. Monica Setta, fino a giugno conduttrice de “Il Sorpasso” su Isoradio, raddoppia su Radio 1 con ben due programmi. Secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare, infatti, la conduttrice di “Uno mattina in famiglia”, “Generazione z” e “Donne al bivio” debutta l'11 settembre alle 17.40 con un programma quotidiano in diretta. Si tratta di “Cantiere Italia”, che avrà un focus specifico su grandi opere, Pnrr, imprese e finanza.

Un esempio? Le ricadute economiche sulle tasche degli italiani del Ponte sullo stretto. Ma la Setta, come detto, raddoppia e andrà in onda dal 17 settembre, tutte le domeniche, recuperando un titolo storico: "La mezzanotte di Radio 1". Per la giornalista, infine, il 16 e 17 ci sarà la ripartenza di “Uno mattina in famiglia” edizione 2023/2024 con Ingrid Muccitelli e la new entry Beppe Convertini.