Giletti avvistato tra i corridoi Rai, colloquio con i vertici. Qualcosa bolle in pentola

Rai, Giletti avvistato tra i corridoi di viale Mazzini

Giletti avvistato tra i corridoi della Rai. L’ex conduttore di Non è l’Arena, programma di La7 la cui chiusura non ha ancora trovato una spiegazione ufficiale, è stato visto aggirarsi negli studi di viale Mazzini. A rivelarlo è Davidemaggio.it.

In particolare, sembra che Massimo Giletti non si sia fermato ai piani più bassi della Rai. Secondo le indiscrezioni, infatti, il conduttore sarebbe stato visto al settimo piano, quello dei vertici. Dunque, è difficile che Giletti abbia incontrato solo un “semplice direttore”. Qualcosa bolle in pentola…