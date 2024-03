Caterina Balivo, la decisione di Rai 1 su 'La Volta Buona'

La Volta Buona con Caterina Balivo su Rai 1 confermato per la prossima stagione

La volta buona con Caterina Balivo confermata per la prossima stagione su Rai1. Lo riporta Tv Blog che ricorda come il programma abbia un trend crescente negli ascolti tv con una media da inizio stagione del 14,38% di share, che sale al 15,46% da gennaio 2024. A cui va aggiunta la contemporanea crescita nella medesima fascia di Rai2, di Ore 14 e Bella ma'.

"Per questi motivi quindi, il programma di Rai1 è stato confermato anche per la prossima stagione tv, compresa la sua conduttrice. Da settembre 2024 rivedremo in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 14 su Rai1 La volta buona condotta da Caterina Balivo - scrive Tv Blog - Programma questo che in futuro beneficerà dell’ottimizzazione dell’offerta informativa che porterà allo spostamento al mattino di Tg1 economia". E, sempre secondo queste indiscrezioni, chissà che non ci sia un'appendice per La Volta buona anche nel primo pomeriggio del sabato.