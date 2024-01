Caterina Balivo tra le più pagate in Rai. Ecco quanto guadagna la conduttrice

Caterina Balivo, stipendio ai livelli di Bruno Vespa. Ecco quanto incassa a puntata

Caterina Balivo, dopo una parentesi a La7, adesso è tornata in Rai. La conduttrice campana è un punto fermo della tv pubblica e una delle figure di punta del panorama televisivo. Balivo è tornata alla guida del pomeriggio della prima rete con la prima edizione de "La Volta Buona", il suo programma continua a riscuotere un notevole successo. Nonostante la sua popolarità, ciò che la porta al centro dell'attenzione in questo momento non è la sua carriera televisiva di successo, bensì il suo patrimonio e il suo stipendio considerevole.

Caterina Balivo, infatti, - riporta casertanews - si colloca tra le presentatrici più pagate del mondo dello spettacolo, con cifre che fanno girare la testa. Si stima che, nell'ultima stagione televisiva, abbia percepito un compenso che si avvicina ai 250.000 euro all'anno. Una cifra notevole che la colloca in una categoria d'eccezione, insieme a nomi come Fabio Fazio e Bruno Vespa. In particolare, per il programma "Vieni da me", la Rai avrebbe stanziato circa 3 milioni di euro, suggerendo un compenso mensile per la Balivo compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro.