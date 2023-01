Centinaio a favore della carne: "Meglio della schifezza della Kidman"

Il siparietto di Gian Marco Centinaio a "L'Aria che tira": "Meglio la bistecca che quella schifezza che mangiava la Kidman"

Al centro del dibattito della questione ambientale c’è anche il tema del cibo. Tra i tanti interventi che dividono l’opinione pubblica c’è quello di Gian Marco Centinaio, durante la puntata in onda su La7, a "L’Aria che tira", dove si parlava dei cibi alternativi alla carne, come carne sintetica e insetti ha detto: "Meglio la bistecca fiorentina che quella schifezza che mangiava la Kidman". Gli attivisti, infatti, puntano il dito contro gli allevamenti e il loro livello di inquinamento. Che cosa c'entra Nicole Kidman? L'attrice americana, intervistata da Vanity Fair un po' di tempo fa, si è fatta riprendere mentre mangia di gusto diversi tipi di insetti.

Poi, l'ex ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio ha precisato: "Ricordo una cosa: durante il periodo della pandemia noi eravamo chiusi in casa, non funzionavano le fabbriche, andavano meno della metà degli aerei. Le aziende agricole italiane invece funzionavano, soprattutto in Pianura Padana, e il livello di inquinamento era diminuito. Questo vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nelle dichiarazioni di chi dice il contrario". Secondo Centinaio, "l'importante è che il consumatore venga informato. Quella non è carne, non possiamo parlare di bistecca di tofu, non possiamo parlare di bistecca di micelio, non possiamo parlare di hamburger sintetico, devono avere un altro nome. Così il consumatore è informato. Cominciamo a chiamare le cose con il loro nome".