Che Tempo che Fa, Fazio si prende "l'Oscar": ospiti e anticipazioni 7 maggio

Che Tempo che Fa, nuova puntata in arrivo: ospiti e anticipazioni domenica 7 maggio

Una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il talk show domenicale condotto da Fazio Fabio, è in arrivo. E sono tanti gli ospiti (e i grandi nomi) che si siederanno nel salotto di Rai 3. Iniziamo subito dal grande colpo da Oscar: come anticipa il sito Tag24 il padrone di casa accoglierà nel suo studio il premio Oscar Steve Martin, che racconterà il suo ultimo libro in uscita dal titolo "Il numero uno sono io". Si tratta di un fumetto dedicato alla sua carriera, scritto da lui e illustrato da Harry Bliss, un noto vignettista del New Yorker.

Ma non solo Oscar. Nel corso della puntata sarà ospite anche Alberto Angela, prossimamente su Rai1 con uno speciale dedicato al padre Piero Angela. E poi spazio alla musica con un ospite d'eccezione, regina di incassi e visualizzazioni: Annalisa. La cantante parlerà del disco d’oro ottenuto con il suo ultimo singolo Mon Amour, che ha già raggiunto oltre 8,5 milioni di visualizzazioni su YouTube e 9,5 milioni di ascolti su Spotify.