Annalisa Scarrone, da Amici a Tik Tok: il segreto del suo successo

Annalisa Scarrone, il segreto del suo grande successo è nei social

Annalisa Scarrone, da tutti conosciuta come Annalisa, dai suoi fan chiamata semplicemente Nali. Un nome che è diventato un caso di successo. Era il 2010 quando, allora venticinquenne, la cantautrice ligure fece il suo debutto televisivo nella scuola di Amici, arrivando in finale e posizionandosi al secondo posto. Quasi quindici anni dopo Annalisa è radicalmente cambiata. Si può dire che da quel podio sia stata proprio lei ad uscirne vincente. Lo dimostra il successo delle sue canzoni, che anno dopo anno diventano sempre più popolari, soprattutto sui social.

A svelare il segreto del suo successo è il critico musicale Gino Castaldo, che in un articolo su L'Espresso la prende ad esempio per fare un'analisi dello stato attuale della musica. "Sette mesi fa uscì il suo singolo “Bellissima”, che come ben sappiamo ha spopolato e continua a stazionare in classifica" - scrive Castaldo. Eppure "forse non tutti sanno però che buona parte di questa persistente longevità è dovuta a TikTok. Quando il pezzo uscì andò bene, ma non così bene, finché non partì la condivisione sulla piattaforma cinese. Da lì il diluvio. Fino a oggi". E ancora: "Da pochi giorni è uscito il nuovo singolo “Mon amour” e ad ascoltarlo la sensazione è piuttosto lampante. Il pezzo sembra essere stato studiato e realizzato già dal principio per essere amato e adottato immediatamente da TikTok".