Annalisa, minigonna e tacchi: la cantante mozzafiato. "Look pazzesco"

Annalisa, che spettacolo: look pazzesco ad Amici dove canta "Mon amour"

Annalisa Scarrone, in arte Annalisa, il suo momento d'oro, anzi di platino non si ferma mai. Meglio un momento di Doppio Platino: da Tropicana (con i Boomdabash) e Bellissima - per fare quache esempio recente - con milioni di visualizzazioni su Youtube e Spotify (e sono 21 in carriera).

In questi giorni spopola in radio "Mon Amour". Dal palco musicale alla tv, la cantante è stata recentemente protagonista a Felicissima Sera con Pio e Amedeo prima, ovviamente, nel "suo" Amici poi (la sua carriera partì proprio dal talent show di Mediaset).

Nello studio del programma di Maria De Filippi tra l'altro si è presentata con un look ad hoc per cantare Mon Amour: parrucca che evidenzia un taglio a caschetto, minigonna e tacchi alti.

"Questo look è pazzesco", le scrivono in fans in mezzo a una pioggia di like e complimenti. Uno spettacolo!