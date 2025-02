Che tempo che fa, Fabio Fazio chiama un premio Oscar: ospiti e anticipazioni del 2 febbraio

Che tempo che fa: gli ospiti e le anticipazioni del 2 febbraio

Fabio Fazio torna in onda con Che tempo che fa domenica 2 febbraio 2025, alle 19:30 su NOVE. Tra gli ospiti, ci sarà Adrien Brody, candidato agli Oscar per il suo ruolo nel film The Brutalist. L'attore, che ha vinto il Golden Globe come Miglior attore in un film drammatico, parlerà del suo personaggio, un architetto che tenta di ricostruire la sua vita negli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il film, diretto da Brady Corbet, uscirà nelle sale il 6 febbraio.

Insieme a lui, anche Paola Egonu, star del volley italiano, sarà ospite in studio per una chiacchierata. L'appuntamento è anche in streaming su Discovery+.