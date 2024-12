Che tempo che fa ospiti, Fabio Fazio porta Sting (che duetto con una cantante italiana!), 2 grandi attori italiani e 3 star di Sky... Anticipazioni

Che tempo che fa, quando va in onda il programma di Fabio Fazio

Che tempo che fa di Fabio Fazio torna in un onda per una nuova programma in programma domenica 8 dicembre 2024 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+. Si rinnova la sfida degli ascolti tv contro i rivali della fascia (Le Iene e Report in primis). Come sempre presenti Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura.

Che tempo che fa, Sting ospite di Fabio Fazio

Ospiti della puntata del programma di Fabio Fazio in esclusiva la leggenda del pop-rock Sting, che in oltre 50 anni di straordinaria carriera, prima come frontman dei Police e poi da solista, ha venduto complessivamente 100 milioni di album in tutto il mondo e ottenuto 17 Grammy Awards, un Golden Globe, 4 BRIT Awards e 4 nomination agli Oscar. Il cantautore, compositore e attivista britannico sarà protagonista a Che tempo che fa in uno speciale duetto live con Giordana Angi in “Il nostro amore”, riadattamento in italiano realizzato dalla cantautrice e polistrumentista italo-francese del brano di Sting “For Her Love”.

Che tempo che fa ospiti, Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni

Fabio Fazio avrà in studio anche Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni in studio. I due, saranno per la prima volta insieme nella commedia “Io e te dobbiamo parlare”, diretta dallo stesso Siani e al cinema dal 19 dicembre.

Che tempo che fa ospiti di Fabio Fazio: Luisa Ranieri, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli

Luisa Ranieri sarà intervistata da Fabio Fazio. Sarà protagonista non solo a Che tempo che fa, ma anche al cinema insieme ad altre 17 attrici italiane di “Diamanti”, il nuovo film di Ferzan Ozpetek nelle sale dal 19 dicembre, a coronamento di un anno straordinario per lei.

A che tempo che fa anche il tre giudici di Sky, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, star di “MasterChef Italia”, che torna dal 12 dicembre con la 14a stagione in onda su Sky e Now.

Che tempo che fa, chi sono gli ospiti di Fazio Fazio domenica 8 dicembre

Gli altri ospiti di Fabio Fazio domenica 8 dicembre sul Nove? Domenico Corrado, direttore dell’UOSD Centro Genetico delle Cardiomiopatie Aritmiche e Cardiologia dello Sport dell’Azienda Ospedale - Università di Padova; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; lo scrittore Premio Strega e Premio Campiello Antonio Scurati; Maurizio Molinari, in libreria con “La nuova guerra contro le democrazie. Così le autocrazie vogliono stravolgere l’ordine internazionale”; la Vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; Don Davide Banzato, autore del nuovo libro “Un pezzo di Cielo solo per te”.

“Che tempo che fa – Il Tavolo” gli ospiti

Chiude la serata come sempre “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: Rossella Brescia, che nel 2024 festeggia 30 anni di carriera; Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band e Brenda Lodigiani, impegnati col “GialappaShow”, lei nel cast anche di “Io e te dobbiamo parlare”; BigMama; Cristiano Malgioglio, live col nuovo brano “Rosa tormento”; Giucas Casella. Torna al Tavolo anche Antonino Cannavacciuolo.