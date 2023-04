Che Tempo che Fa, grandi nomi in studio: ospiti e anticipazioni 2 aprile

Che Tempo Che Fa, dalla Clerici a Salvatores: tutti i "colpi" di Fazio. Ospiti domenica 2 aprile

Una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il talk show domenicale condotto da Fazio Fabio, è in arrivo. E sono tanti gli ospiti (e i grandi nomi) che si siederanno nel salotto di Rai 3. Tra questi, come anticipa il sito online Tag 24 ci saranno: Gabriele Salvatores, Enrico Brignano, Francesco Gabbani, Luca Mercalli, Roberto Burioni. Ma anche Antonella Clerici, Sabrina Arena, Ferruccio de Bortoli, Massimo Giannini, Fiorenza Sarzanini, Nello Scavo, Michele Serra.

Partiamo dalla Clerici. Regina indiscussa de La Prova del cuoco e reduce dal successo di The Voice Senior e The Voice Kids si racconterà senza filtri da Fazio tra successi personali e conquiste professionali. Ma non solo. Verrà dato spazio anche a teatro, cinema e musica: in studio ci saranno il premio Oscar Gabriele Salvatores, l'attore Enrico Brignano e il cantante Francesco Gabbani.