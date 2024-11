Che Tempo che fa ospiti, Fabio Fazio cala il jolly: un premio Oscar, il cantante italiano più amato al mondo e... Anticipazioni

Che tempo che fa di Fazio Fazio quando va in onda

Il Nove e discovery+ si preparano per la nuova puntata di Che Tempo che fa in onda domenica 17 novembre 2024 dalle 19,30 con Fabio Fazio in conduzione e la sua squadra campione degli ascolti tv: da Luciana Littizzetto, a Filippa Lagerbäck, passando per Ornella Vanoni, Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Edoardo Prati. Chi saranno gli ospiti della puntata? Ve lo sveliamo subito.

Che tempo che fa, Andrea Bocelli ospite di Fabio Fazio

Andrea Bocelli sarà intervistato da Fabio Fazio. Un ospite di assoluto livello: arriva a Che tempo che Fa il cantante italiano più amato al mondo e icona della musica globale, in occasione del trentesimo anniversario della sua straordinaria carriera internazionale che vanta 90 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 16 miliardi di stream e views su tutte le piattaforme, 6 nomination ai Grammy Awards e 6 nomination ai Latin Grammy Awards, e un seguito social di 10 milioni di follower. Bocelli sarà prossimamente in tv con 2 serate evento dedicate a 'Andrea Bocelli 30: The Celebration', film-concerto diretto da Sam Wrech, che racconta l’evento 'Andrea Bocelli 30th Anniversary – The Celebration' dello scorso luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico. Il 25 ottobre Bocelli ha pubblicato l’album 'Duets (30th Anniversary)', una raccolta di 32 tracce 'summa' della sua produzione trentennale che include i duetti più popolari, da Stevie Wonder a Dua Lipa, da Ed Sheeran a Jennifer Lopez e Christina Aguilera, e una serie di inediti con Karol G, Sofia Carson, Gwen Stefani, Marc Anthony, Shania Twain, Chris Stapleton, Hans Zimmer e Luciano Pavarotti; nelle prossime settimane il Maestro sarà impegnato in un nuovo tour mondiale che vedrà uno dei suoi apici a pochi giorni da Natale con l’esibizione sul palco del Madison Square Garden di New York.

Che tempo che fa, Gabriele Salvatores e Pierfrancesco Favino ospiti di Fabio Fazio

Non solo Bocelli. Fabio Fazio cala altri due assi dalla manica per la puntata di Che tempo che fa in onda domenica sera: il Premio Oscar Gabriele Salvatores e Pierfrancesco Favino, regista e attore protagonista del film 'Napoli – New York', nei cinema dal 21 novembre, tratto da una sceneggiatura di Federico Fellini e Tullio Pinelli e che vede nel cast anche i giovanissimi Dea Lanzaro e Antonio Guerra oltre a Omar Benson Miller, Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro e la partecipazione di Tomas Arana e Antonio Catania. Prima collaborazione tra Salvatores e il pluripremiato Favino, 'Napoli – New York' è il 21esimo film da regista del Premio Oscar per il Miglior Film Straniero nel 1992 con 'Mediterraneo', che nella sua carriera quarantennale ha vinto prestigiosi riconoscimenti come 2 David di Donatello, 4 Nastri d’Argento, 1 Ciak d’Oro e 1 Golden Globe.

Che tempo che fa, chi sono gli ospiti di Fabio Fazio domenica 17 novembre 2024

Andrea Bocelli, Pierfrancesco Favino, Gabriele Salvatores e poi? Nel menù di Che tempo che fa ecco pure Lucia Annibali, difensora civica della Regione Toscana e autrice del libro in uscita il prossimo 19 novembre 'Il futuro mi aspetta. Ho scelto di rinascere', scritto insieme alla giornalista Daniela Palumbo a oltre 10 anni di distanza dall’aggressione subita, in cui racconta la propria storia e affronta il tema della violenza di genere; Vittorio Lingiardi, psichiatra, psicoanalista e professore ordinario di Psicologia dinamica presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza', nelle librerie con 'Corpo, umano'; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; lo scrittore Premio Strega e Premio Campiello Antonio Scurati; il vicedirettore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; il direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; Michele Serra.

Che tempo che fa – Il Tavolo', gli ospiti di Frassica e Maionchi

Dopo Fabio Fazio, arriva come sempre 'Che tempo che fa – Il Tavolo' con Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: Sofia Raffaeli, vincitrice della medaglia di bronzo nel concorso generale individuale di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi, prima medaglia olimpica individuale per l’Italia nella storia di questa disciplina; Clara, live con il singolo 'Nero gotico'; la conduttrice di 'Bake Off – Dolci in forno' Benedetta Parodi e il telecronista sportivo Fabio Caressa, autori a quattro mani di 'Calcio e pepe. Insieme è meglio'; Giovanni Esposito, tra i protagonisti della nuova stagione di 'Vita da Carlo', serie interpretata e diretta da Carlo Verdone; l’attrice, imitatrice e conduttrice radiofonica Francesca Manzini; il giornalista Giovanni Terzi, prossimamente in libreria con 'L’ultimo sguardo di Yara. Una storia italiana'.