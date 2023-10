Che tempo che fa, torna Fazio: ospiti Liliana Segre e una leggenda del Milan

Che tempo che fa, Fazio debutta su Nove: le novità

Ormai siamo agli sgoccioli. Che tempo che fa sta per fare il suo grande ritorno in televisione, questa volta sul canale Nove. La squadra composta da Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback sta per tornare più forte che mai con qualche piccola novità.

Dalle prime anticipazioni, sappiamo che il talk durerà 4 ore: non inizierà, quindi, alle 20.00 come un tempo ma alle 19.30, e continuerà poi fino alle interviste agli ospiti. Come riporta Deejay, new entry fisse sono Nino Frassica, protagonista della prima parte in cui, con la sua comicità, racconterà il dietro le quinte del programma. Ci sarà poi Ornella Vanoni, che traghetterà il programma dalla prima parte al Tavolo e avrà uno spazio tutto suo che, a detta di Fabio Fazio, sarà senza freni.

Anche per il Tavolo tornano tutti: dai nuovi canali social di Che tempo che fa è stato annunciato il ritorno di Maurizio Ferrini, nei panni della Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e anche Mara Maionchi. A loro si uniscono Ubaldo Pantani e Simona Ventura. Tornano poi anche alcuni volti noti del programma, come Roberto Saviano e il dott. Burioni. Tutto è quasi pronto, mancano solo gli ospiti della prima puntata.

Quali saranno gli ospiti della prima puntata intervistati da Fabio Fazio? Non sono ancora stati annunciati tutti i nomi. Patrick Zaki sarebbe dovuto essere il primo ospite, ma in seguito allo scoppio della guerra nella striscia di Gaza non sarà presente.

Come scrive Deejay, stando alle prime conferme ad essere intervistati da Fabio Fazio saranno la senatrice a vita Liliana Segre e la leggenda del calcio ucraino Andriy Shevchenko. Tra gli ospiti della prima puntata di Che tempo che fa ci saranno anche Stash e i The Kolors, che hanno dominato l’estate con la loro hit Italodisco, anche nella versione inglese.