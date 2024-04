Chi l'ha visto? Anticipazioni: parla la sorella di Antonella di Massa

Chi l'ha visto? anticipazioni: in studio la sorella di Antonella di Massa, Mariella, e il caso di Valeria Pandolfo

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 3 aprile in prima serata su Rai3. “Mi sembra un’altra Antonella quella che mi state raccontando”: parla per la prima volta la sorella di Antonella di Massa, ritrovata dopo undici giorni dalla scomparsa in un frutteto. Tanti i dubbi e le domande: una giornata piena di gesti quotidiani e poi cosa è successo? Se lo chiede la sorella Mariella.

Si tornerà anche sull’inchiesta per la morte di Valeria Pandolfo: la procura ha chiesto l'archiviazione del caso, ma la mamma e la sorella si battono per sapere cosa è successo. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.