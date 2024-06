Chi l'ha visto? anticipazioni: si riapre il caso di Willy Branchi e poi la scomparsa di Carmine

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 5 giugno in prima serata su Rai3. Nella prima parte si parlerà del caso di Willy Branchi, un ragazzo di 18 anni che è stato ucciso e il suo corpo abbandonato sulla riva del Po, a Goro, 35 anni fa. Ora una lettera anonima potrebbe aiutare a scoprire il colpevole:

Carmine, invece, stava per diventare padre, è un giovane innamorato della sua compagna. Deve andare a prenderla all’università, ma lei lo aspetta invano: qualcuno lo ha fatto scomparire. In trasmissione l'appello della madre e la sorella per chiedere, a chi sa, di parlare.