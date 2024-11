Chi l'ha visto? Anticipazioni: un giovane scomparso e l'arresto di un ex violento evaso dai domiciliari, tutti i temi della puntata

Chi l'ha visto? anticipazioni: si parlerà del caso di Riccardo, per cui è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, ma anche dell'arresto dell'ex fidanzato di Chiara

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 20 novembre in prima serata su Rai3. Nella prima parte si parlerà della misteriosa scomparsa del giovane Riccardo: la procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Cosa succedeva nella vita di questo giovane di 19 anni? Ha lasciato una lettera con scritto “Con o senza Riccardo”. Cosa significa? In diretta a Chi l’ha visto? ci saranno la mamma e la nonna.

E ancora, la storia di Chiara, la ragazza picchiata dall’ex fidanzato: la polizia ha arrestato Gabriel che era scappato in Romania dopo dieci giorni di arresti domiciliari. L'annuncio della mamma di Chiara che ringrazia anche Chi l’ha visto? per i suoi servizi.

Infine, il disagio e il malessere di un altro giovane che manda una lettera preoccupante alla mamma: “Presto accadranno cose molto brutte, molte persone moriranno e perderanno tutto”. Dopo questo messaggio scompare senza lasciare traccia, ma con il suo bancomat vengono fatti dei pagamenti a Palermo. Come sempre durante la puntata saranno trasmessi gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.