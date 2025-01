Chi l'ha visto? Anticipazioni: scoppia il caso delle truffe online dopo il suicidio di Katia Palagi

Chi l'ha visto? anticipazioni: si parlerà dei casi di Katia Palagi, Lorena Paolini e Greta Spreafico

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 25 gennaio in prima serata su Rai3. Nella prima parte si parlerà del caso di Katia Palagi che si è suicidata perché vittima di una truffa online. Dopo il racconto della sua storia, il centralino del programma condotto da Federica Sciarelli è stato sommerso di richieste di aiuto da parte di altre persone truffate: in diretta il terribile racconto di una donna che ha appena perso il fratello.

E poi il caso di Lorena Paolini, che si sarebbe suicidata secondo il marito che però è indagato per omicidio. In studio, in diretta, la sorella della donna, Silvana, che non ha mai creduto al racconto dell’uomo che per mesi ha sostenuto di aver ritrovato Lorena sul divano in fin di vita in seguito a un malore e ora, dopo cinque mesi, dice che si sarebbe impiccata.

Infine, il caso di Greta Spreafico, la cantante rock di Erba: prima di sparire era molto preoccupata e non voleva rimanere da sola. Cosa le stava succedendo? Di chi e di che cosa aveva paura?

E come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.