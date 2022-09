Chi è Mattia Sorbi, l'inviato Rai ferito e in mano ai russi in Ucraina

Chi è Mattia Sorbi, inviato Rai in Ucraina e freelance a Radio 24 ferito e preso dai russi

Nato a Milano il 28 maggio del 1979, dopo la laurea nel 2004 in scienze politiche, affari e relazioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore, Sorbi ha ricoperto il ruolo di assistente politico (in forma volontaria) nella sede del New Hampshire, e precisamente a Manchester, durante le Presidenziali del 2008 (primo mandato di Barack Obama).

Post esperienza all'American Enterprise Institute (Washington), ha conseguito anche il master in politica internazionale (nel 2012) presso l'ISPI (Istituto per la politica internazionale), per poi approdare come freelance a Radio24 nel 2014. Tuttavia solo nel 2018 si iscrive all'albo dell'ordine dei giornalisti della Lombardia.

Firma anche per Repubblica, dai tempi della caduta di Kabul, il reporter (inviato anche per TPI e La7). Ma non è tutto, perché il reporter, simpatizzante della Lega, e con un passato (verificato) da candidato a Milano nella "Noi con l'Italia per Fontana" (2018), frequente, negli anni, ha dedicato più di un pensiero pubblico al Matteo Salvini.