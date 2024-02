Federica Masolin non lascia del tutto Sky F1, Vicky Piria entra in squadra e..

Federica Masolin non lascia del tutto Sky F1, Vicky Piria entra in squadra

Vicky Piria e Ivan Capelli saranno i nuovi commentatori tecnici della F1 su Sky nei week del Mondiale 2024 che parte giovedì con le prime prove libere del Gran Premio del Bahrain (gara anticipata al sabato). Sky ha ufficializzato la squadra di giornalisti e opinionisti che seguirà il campionato mondiale di Formula 1. Come da indiscrezioni dei giorni scorsi, escono Federica Masolin (ma non completamente) e Davide Valsecchi e le new entry sono Davide Camicioli e Viky Piria.

La voce inconfondibile di Carlo Vanzini sarà la colonna sonora dei GP su Sky Sport F1: racconterà ogni sorpasso, ogni staccata, ogni colpo di scena. Al suo fianco Marc Genè, anche per gli aggiornamenti live dal box Ferrari e da bordo pista, e Roberto Chinchero, per le analisi delle strategie di piloti e squadre. A condurre i pre e i post gara ci sarà una coppia tutta nuova con Davide Camicioli che, durante gli appuntamenti di Paddock Live, Warm Up e Debriefing, sarà affiancato dalla novità Vicky Piria e da Ivan Capelli, presenza fissa per tutto il Mondiale.

Previste anche quest’anno le incursioni del campione del mondo Nico Rosberg. Mara Sangiorgio sarà in pit lane per intercettare i protagonisti prima, durante e dopo le gare, con le interviste, le notizie maanche tutto il mondo che ruota intorno alla F1, mentre Matteo Bobbi, con la sua Sky Sport TechRoom, avrà il compito – grazie a un software innovativo - di scoprire, raccogliere e spiegare ogni dettaglio attraverso le immagini e l’utilizzo della tecnologia digitale.

E non è finita: Federica Masolin, che ha lasciato la conduzione perché impegnata nel calcio conla Champions League e gli Europei, sarà ancora parte del racconto della Formula 1, con incursioni in alcuni momenti speciali della stagione, interviste e backstage del Circus.

Chi è Vicky Piria, nuovo volto di Sky F1

Vittoria Piria, detta Vicky è nata a Milano l’11 novembre 1993. Cresciuta in Umbria, a Perugia, ha mamma inglese e padre italiano. Inizia la carriera nel Karting nel 2003 a Perugia, arrivando sino alla categoria KF3 nel 2008. Il debutto in monoposto nel 2009, quando entra nei campionati Formula 2000 Light e Formula Renault 2.0 per il team Tomcat Racing. Nel 2010 passa in Formula Abarth, sempre nella stessa scuderia, poi l’anno seguente approda nel team Prema Powerteam. Nel 2012 arriva in GP3 correndo per il team Trident. Poi European F3 Open, piazzandosi in decima posizione. Nel 2014 è una delle tre donne nel Pro Mazda Championship con il team JDC MotorSports. Nel 2019 e 2021 Vicky Piria corre nella categoria al femminile della W Series, chiudendo al nono e diciannovesimo posto.

In tv ha lavorato a Mediaset sia seguendo la Formula E che conducendo il programma di motori Drive Up. “Sono fiera e onorata di essere entrata nel team Sky”, ha commentato la Piria nel corso della conferenza stampa organizzata da Sky Sport.

Sky stagione Motori, più tecnologia, speciali e backstage da F1 a Motogp

Parte la nuova Grande Stagione dei Motori di Sky, un lungo viaggio intorno al mondo, senza lasciare mai La Casa dello Sport. Su Sky e in streaming su Now sta per iniziare la nuova avventura che per i prossimi 9 mesi accompagnerà gli appassionati e i tifosi sui circuiti più belli, dalle piste che hanno fatto la storia del motorsport a quelle ultramoderne dell’ultima generazione, per godersi le emozionanti sfide a due e quattro ruote. Sarà una stagione che vedrà maggiore tecnologia in campo, con tanti speciali e molti backstage per accompagnare l’appassionato dentro il ‘dietro le quinte’ ei grandi campioni. Si starà sempre nel vivo dell’evento, con più di 1.300 ore di programmazione in diretta, circa 400 di queste dedicate a studi e rubriche, con oltre 200 gare in 42 weekend a tutta velocità.

Dal rombo della Formula 1, ai campioni della MotoGp, passando per il mondiale Superbike e il Fim Women’s Motorcycle World Championship, dalla Ntt Indycar Series, al World Rally Championship passando dal Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, F1 Academy, Lamborghini Super Trofeo Europa e tanti altri campionati, da vivere live su Sky (anche in mobilità su Sky Go), in streaming su Now. A partire dalla Formula 1, al via in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now il 2 marzo, live dal Bahrain: Davide Camicioli e la new entry Vicky Piria - giovane pilota che vanta già alle sue spalle una carriera significativa, dai kart alle monoposto, dalle Gt all’esperienza da unica italiana al mondo selezionata per le WSeries - saranno i nuovi conduttori dal paddock e in studio nei pre e post gara, per introdurre gli appassionati ai temi caldi del weekend, incontrando piloti, team manager, ospiti e personaggi chiave del Circus. E ancora, Sky aprirà le porte del suo rinnovato Remote Garage, lo studio virtuale che, dopo il debutto di un anno fa, tornerà con una versione aggiornata e avanzatissima. Tecnologia sempre al top anche grazie a Sky Sport Plus, che consentirà di accedere a nuove funzionalità per la visione dei Gp di F1, dall’on board del pilota preferito all’opzione che consentirà di vivere pienamente la sfida per la leadership.

Per la MotoGp, tutta in diretta in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, al via il prossimo 9 marzo con la prima Sprint Race in Qatar, l’esperienza di visione godrà di una prospettiva ancora più coinvolgente. In ogni weekend di gara, infatti, lo studio si aprirà al paddock per raccogliere voci, immagini inedite ed esclusive, per scoprire l’anima del Motomondiale. Nel corso della stagione, le telecamere di Sky Sport entreranno nelle sedi e nei centri di sviluppo dei team e delle case costruttrici del Motomondiale per raccontare come si costruiscono vittorie e trionfi e come si gestiscono le ripartenze dopo le sconfitte. Inoltre, le telecamere seguiranno metro dopo metro il telecronista da corsa Mattia Pasini durante i weekend che lo vedranno impegnato come pilota in pista, per entrare ancora di più nel vivo della routine ai box.

Il nuovo Racebook FPV è una rubrica nella quale uomini e situazioni del paddock vengono raccontate utilizzando la telecamera in soggettiva. Alle funzioni dello Sky Sport Tech di Mauro Sanchini si aggiunge l’Overlap, per sovrapporre e comparare azioni e traiettorie in pista di piloti diversi. E ancora, Vera Spadini incontrerà ogni settimana il popolo del paddock nel nuovo appuntamento Storia Vera, per entrare dietro le quinte e conoscere personaggi e curiosità. Come ogni anno grande attenzione sarà poi dedicata all’aspetto musicale: grazie alla nuova rubrica Music & Bike sarà infatti possibile proporre da casa brani inediti che faranno da colonna sonora alle clip originali in onda nei weekend di gara.