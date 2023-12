Chiara Ferragni perde altri follower. Pandoro, c'è chi chiede i soldi indietro

Chiara Ferragni perde altri centomila follower

Chiara Ferragni continua a rimanere in silenzio in questi giorni, nel frattempo però il numero dei suoi follower su Instagram diminuisce ancora (dai 29,6 milioni dei giorni scorsi dopo un primo calo, ai 29,5 di oggi).

Chiara Ferragni: esperta influencer Iulm, 'recupererà'

Nel frattempo però Maria Angela Polesana, professoressa dell'università Iulm di Milano (Docente di Sociologia dei media) e autrice nel 2017 del saggio pubblicato sulla rivista Mediascapes 'Chiara Ferragni: il corpo simulato' e del recente volume 'Influencer e social media' (Franco Angeli editore) prevede un recupero dell'imprenditrice digitale nel medio periodo. "Non credo che sia la fine della Ferragni. Ci sono state tante aziende coinvolte in scandali importanti, che poi sono riuscite a recuperare. La gente è disposta a perdonare, quando uno dimostra di sapersi riscattare. Non so in che modo potrà farlo, ma non escludo che Chiara Ferragni nei prossimi mesi sarà sorprenderci e riconquistare la vetta", dice l'esperta, analizzando con l'Adnkronos.

Pandoro della Ferragni, in Friuli c’è chi rivuole indietro i soldi

"Sono molte le persone che lo scorso anno avevano partecipato all’iniziativa Balocco e Chiara Ferragni acquistando il pandoro “solidale” intendono chiedere la restituzione dei soldi versati, considerato che l’acquisto è stato realizzato sulla base di informazioni ingannevoli legate alla destinazione dei proventi delle vendite; anche coloro che non hanno conservato lo scontrino, possono tutelare i propri diritti per il rimborso della spesa anche in assenza del relativo scontrino di acquisto, firmando una autocertificazione", lo scrive friulioggi.it. E spiega: "Il Centro Giuridico del Movimento Difesa del Cittadino FVG invita tutti gli utenti coinvolti nella vicenda ad inviare una mail all’indirizzo centrogiuridico@mdc.fvg.it o telefonando al n. 0432 490180, per ottenere info e assistenza"